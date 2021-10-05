Президент Ізраїлю летить до Києва. Це його перший закордонний візит
Герцог планує виступити у Верховній Раді, зустрітися з єврейською громадою та взяти участь у меморіальних церемоніях у Бабиному Яру
Президент Ізраїлю Іцхак Герцог сьогодні повідомив, що вирушає з першим державним візитом в Україну для участі в пам'ятних заходах до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.
«Лечу до України з першим державним візитом на запрошення президента Володимира Зеленського, щоб відзначити 80-річчя трагедії Бабиного Яру. Там візьму участь в заходах з президентом і прем'єр-міністром України і президентом Німеччини, у Меморіальному центрі Голокосту в Бабиному Яру», – написав Іцхак Герцог у Twitter, зокрема, українською мовою.
Лечу до України з першим державним візитом на запрошення президента @ ZelenskyyUa, щоб відзначити 80-річчя трагедії Бабиного Яру. Там візьму участь в заходах з президентом і прем'єр-міністром України і президентом Німеччини, в Меморіальному центрі Голокосту в Бабиному Яру.— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) October 5, 2021
5 жовтня відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Держави Ізраїль Іцхака Герцога, який перебуватиме в нашій країні з державним візитом, повідомили в Офісі президента України.
Іцхак Герцог планує виступити у Верховній Раді, зустрітися з єврейською громадою та взяти участь у меморіальних церемоніях у Бабиному Яру. У четвер, 7 жовтня, президент повернеться до Ізраїлю.
Зазначимо, 6 жовтня о 19:00 президент Зеленський візьме участь у заходах до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру. Вшанування пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру розпочалося 29 вересня. Офіційні заходи з вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру тривають в Україні до 6 жовтня.
Нагадаємо, у Києві відкрилася виставка до роковин трагедії Бабиного Яру (фото).
Як раніше стало відомо, на початку жовтня до річниці трагедії в Бабиному Яру в Україну приїдуть президенти Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, Ізраїлю – Іцхак Герцог та Албанії – Ілір Мета.
До слова, українські євреї висловили рішучу незгоду з проєктом Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», ініційованим та фінансованим російськими мільярдерами, як таким, що має стати зброєю для російської пропаганди у її прагненні дискредитувати нашу державу у світі.
Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що із суперечок навколо проєктів меморіалу в Бабиному Яру потрібно прибрати «політичний аспект».
- Бабин Яр: «Проєкт, що бере за душу» чи «Меморіал, за яким стоїть Путін»
- Креатив чи аморальність: чому європейський історик відрікається від Бабиного яру?
- Останні події у Бабиному Яру: російське імперське нахабство вражає
- Російські олігархи використовують жертв Бабиного Яру, щоб принизити українців
- Давайте без Хржановського в Меморіалі «Бабин Яр»...