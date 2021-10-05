Президент Ізраїлю летить до Києва. Це його перший закордонний візит

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог перебуватиме в Україні з 5 по 7 жовтня

Герцог планує виступити у Верховній Раді, зустрітися з єврейською громадою та взяти участь у меморіальних церемоніях у Бабиному Яру

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог сьогодні повідомив, що вирушає з першим державним візитом в Україну для участі в пам'ятних заходах до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.

«Лечу до України з першим державним візитом на запрошення президента Володимира Зеленського, щоб відзначити 80-річчя трагедії Бабиного Яру. Там візьму участь в заходах з президентом і прем'єр-міністром України і президентом Німеччини, у Меморіальному центрі Голокосту в Бабиному Яру», – написав Іцхак Герцог у Twitter, зокрема, українською мовою.

Лечу до України з першим державним візитом на запрошення президента @ ZelenskyyUa, щоб відзначити 80-річчя трагедії Бабиного Яру. Там візьму участь в заходах з президентом і прем'єр-міністром України і президентом Німеччини, в Меморіальному центрі Голокосту в Бабиному Яру. — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) October 5, 2021

5 жовтня відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Держави Ізраїль Іцхака Герцога, який перебуватиме в нашій країні з державним візитом, повідомили в Офісі президента України.

Іцхак Герцог планує виступити у Верховній Раді, зустрітися з єврейською громадою та взяти участь у меморіальних церемоніях у Бабиному Яру. У четвер, 7 жовтня, президент повернеться до Ізраїлю.

Зазначимо, 6 жовтня о 19:00 президент Зеленський візьме участь у заходах до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру. Вшанування пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру розпочалося 29 вересня. Офіційні заходи з вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру тривають в Україні до 6 жовтня.

Нагадаємо, у Києві відкрилася виставка до роковин трагедії Бабиного Яру (фото).

Як раніше стало відомо, на початку жовтня до річниці трагедії в Бабиному Яру в Україну приїдуть президенти Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, Ізраїлю – Іцхак Герцог та Албанії – Ілір Мета.

До слова, українські євреї висловили рішучу незгоду з проєктом Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», ініційованим та фінансованим російськими мільярдерами, як таким, що має стати зброєю для російської пропаганди у її прагненні дискредитувати нашу державу у світі.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що із суперечок навколо проєктів меморіалу в Бабиному Яру потрібно прибрати «політичний аспект».