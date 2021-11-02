ЗМІ дізналися, хто може стати новим заступником Єрмака

Ростислав Шурма може перейти з «Укроборонпрому» до Офісу президента

На днях крісло заступника голови Офісу президента з економічних питань може стати вакантним

Новим заступником голови Офісу президента з економічних питань може стати Ростислав Шурма. Про це повідомляють два джерела «РБК-Україна».

Зазначається, що Шурма змінить на цій посаді Юлію Свириденко, яку планують призначити міністром економіки.

Зараз Шурма входить до наглядової ради «Укроборонпрому», а в 2012-19 роках був генеральним директором «Запоріжсталі».

До слова, Рада завтра розгляне відставки п'яти міністрів (список на звільнення).

Сьогодні ввечері, 2 листопада, міністр оборони України Андрій Таран подав заяву про відставку до Верховної Ради України.

Цього ж дня комітет Ради прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти заяву про звільнення міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського. Таке ж рішення і щодо міністра економіки України Олексія Любченка.

Як відомо, 2 листопада міністр економіки Любченко подав у відставку, з відповідною заявою він звернувся до Апарату Верховної ради.

Вчора стало відомо, що Олег Уруський написав заяву про відставку.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексiй Резніков подав заяву про звільнення.

Нагадаємо, нардепка від «Слуги народу» Ірина Верещук прокоментувала висування своєї кандидатури на посаду голови Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України замість Олексія Резнікова.

Як стало відомо «Главкому» із власних джерел кадрові ротації у кабінеті міністрів наступні: