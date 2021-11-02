Довибори в Раду: на Черкащині впевнено перемагає кандидат, якого піарив Зеленський

За 10 днів до виборів Володимир Зеленський з кандидатом від «слуг» Віталієм Войцехівським оглядав Золотоношу

Міський голова Золотоноші Віталій Войцехівський від «Слуги народу» після опрацювання 97,16% протоколів набирає майже 47% голосів виборців

Станом на 19 годину 2 листопада на 197 окрузі у Черкаській області опрацьовано майже всі протоколи (97,16%). За результатами голосування, як повідомляє рух «Чесно» з місцевої окружної виборчої комісії, перемагає міський голова Золотоноші Віталій Войцехівський від «Слуги народу». За нього віддали голоси майже 47% виборців.

На другому місці із результатом майже 25,5% голосів виборців самовисуванець, екснардеп Владислав Голуб. Його «клони» забрали дещо більше 1,5% голосів.

Колаж: chesno.org

Зазначимо, підрахунок голосів на Черкащині триває понад три доби. Засідання ОВК, яке має бути безперервним, переривали кілька разів.

«По суті, не порахованими залишаються голоси на чотирьох дільницях, але вони на фінальний результат вже не впливають. Три дільниці мають перераховувати, а одна поїхала на уточнення. Члени ДВК цієї дільниці приїздили вдень і чекали, доки збереться ОВК і потім поїхали геть. Без них перерахунок трьох дільниць не можуть почати. І виходить, що до цього ДВК чекало членів ОВК, а тепер члени ОВК чекають документи від однієї ДВК», – розповіла спостерігачка Руху «Чесно» Ірина Латиш.

Повідомляється, що наразі на ОВК включили музику і чекають одну дільницю.

Нагадаємо, у Золотоноші на одній із дільниці почали завчасно рахувати голоси (відео).

Також на Черкащині спостерігачі зафіксували підвоз виборців на дільниці.

Ще в окрузі №197 на Черкащині виборці фотографували бюлетені (відео)

Нагадаємо, візит президента Володимира Зеленського 20 жовтня на Черкащину, спровокував скандал. Зеленський заявив журналістам, що приїхав оглянути об'єкти «Великого будівництва» і його візит зовсім не пов’язаний з виборами у 197 окрузі. Проте на всіх фото, які опублікували місцеві журналісти, поряд із Зеленським кандидат від партії «Слуга народу» Віталій Войцехівський.