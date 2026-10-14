Ілон Маск знову втратив статус трильйонера

Акції Tesla, ще однієї компанії підприємця, теж дешевшали під час ранкових торгів

Акції SpaceX подешевшали на тлі розпродажу технологічних компаній

Статки американського підприємця Ілона Маска опустилися нижче позначки в $1 трлн. Лише чотири дні тому він повернув собі звання першого у світі трильйонера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Forbes.

За оцінкою видання, станом на 12:20 за східним часом США у вівторок, 13 жовтня, капітал Маска становив $977,2 млрд. За день він скоротився приблизно на $28,6 млрд, або 2,8 відсотка. Головна причина – здешевлення акцій SpaceX більш ніж на 3 відсотки після відкриття біржових торгів.

Акції Tesla, ще однієї компанії підприємця, теж дешевшали під час ранкових торгів: станом на 12:20 вони втратили близько 0,5 відсотка. Рух котирувань обох компаній безпосередньо впливає на оцінку багатства Маска, адже він володіє значними частками в кожній із них. Forbes прив'язує свою оцінку до конкретного моменту торгів, тож показник може змінитися протягом дня.

Чим зумовлене падіння

За даними регуляторних документів, у серпні Маску належало приблизно 48,4 відсотка акцій SpaceX, а його частка в Tesla становить близько 11 відсотків. Підприємець очолює обидві компанії, тому значна частина його статків залежить від ринкової вартості їхніх акцій.

Падіння SpaceX відбулося на тлі ширшого розпродажу акцій технологічних компаній. У вівторок знижувалися котирування азійських виробників напівпровідників, а після відкриття американських ринків подешевшали й акції компаній зі США. Серед тих, чиї акції втратили у вартості:

SK Hynix і Samsung (Південна Корея);

TSMC (Тайвань);

Nvidia, Broadcom та Intel (США).

Тож тиск на котирування SpaceX і Tesla був не поодиноким: втрат зазнав увесь сектор. Спад на ринку позначився й на статках японського інвестора Масайосі Сона: за оцінкою Forbes, вони скоротилися приблизно на $5,5 млрд.

Як змінювалися статки Маска

У червні 2026 року, після виходу SpaceX на біржу, Маск став першим у світі трильйонером. Невдовзі обвал акцій компанії позбавив його цього звання. Відтоді оцінка його багатства неодноразово коливалася навколо позначки в $1 трлн. Востаннє цю межу підприємець перетнув 9 жовтня на тлі подорожчання акцій Tesla і SpaceX.

Отже, від червня Маск щонайменше двічі втрачав статус трильйонера: спершу після обвалу акцій SpaceX, а тепер – на тлі розпродажу в технологічному секторі.

Нагадаємо, на початку серпня «Главком» писав, що SpaceX втратила половину вартості, а інвестори готують незручні питання Маску.