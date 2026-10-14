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Ілон Маск знову втратив статус трильйонера

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Ілон Маск знову втратив статус трильйонера
Акції Tesla, ще однієї компанії підприємця, теж дешевшали під час ранкових торгів
фото з відкритих джерел

Акції SpaceX подешевшали на тлі розпродажу технологічних компаній

Статки американського підприємця Ілона Маска опустилися нижче позначки в $1 трлн. Лише чотири дні тому він повернув собі звання першого у світі трильйонера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Forbes.

За оцінкою видання, станом на 12:20 за східним часом США у вівторок, 13 жовтня, капітал Маска становив $977,2 млрд. За день він скоротився приблизно на $28,6 млрд, або 2,8 відсотка. Головна причина – здешевлення акцій SpaceX більш ніж на 3 відсотки після відкриття біржових торгів.

Акції Tesla, ще однієї компанії підприємця, теж дешевшали під час ранкових торгів: станом на 12:20 вони втратили близько 0,5 відсотка. Рух котирувань обох компаній безпосередньо впливає на оцінку багатства Маска, адже він володіє значними частками в кожній із них. Forbes прив'язує свою оцінку до конкретного моменту торгів, тож показник може змінитися протягом дня.

Чим зумовлене падіння

За даними регуляторних документів, у серпні Маску належало приблизно 48,4 відсотка акцій SpaceX, а його частка в Tesla становить близько 11 відсотків. Підприємець очолює обидві компанії, тому значна частина його статків залежить від ринкової вартості їхніх акцій.

Падіння SpaceX відбулося на тлі ширшого розпродажу акцій технологічних компаній. У вівторок знижувалися котирування азійських виробників напівпровідників, а після відкриття американських ринків подешевшали й акції компаній зі США. Серед тих, чиї акції втратили у вартості:

  • SK Hynix і Samsung (Південна Корея);
  • TSMC (Тайвань);
  • Nvidia, Broadcom та Intel (США).

Тож тиск на котирування SpaceX і Tesla був не поодиноким: втрат зазнав увесь сектор. Спад на ринку позначився й на статках японського інвестора Масайосі Сона: за оцінкою Forbes, вони скоротилися приблизно на $5,5 млрд.

Як змінювалися статки Маска

У червні 2026 року, після виходу SpaceX на біржу, Маск став першим у світі трильйонером. Невдовзі обвал акцій компанії позбавив його цього звання. Відтоді оцінка його багатства неодноразово коливалася навколо позначки в $1 трлн. Востаннє цю межу підприємець перетнув 9 жовтня на тлі подорожчання акцій Tesla і SpaceX.

Отже, від червня Маск щонайменше двічі втрачав статус трильйонера: спершу після обвалу акцій SpaceX, а тепер – на тлі розпродажу в технологічному секторі.

Нагадаємо, на початку серпня «Главком» писав, що SpaceX втратила половину вартості, а інвестори готують незручні питання Маску.

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Теги: Tesla Ілон Маск SpaceX Forbes

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