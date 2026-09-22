Люди з інвалідністю та їхні сім’ї отримають нові види підтримки: що запрацює у 2027 році

Нові правила передбачають виплати, соціальні послуги та допомогу з доглядом

З 1 січня 2027 року люди з інвалідністю та їхні сім’ї отримуватимуть не лише грошову допомогу, а й додаткові соціальні послуги, зокрема догляд, супровід під час навчання та тимчасову допомогу батькам. Про це розповіла голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, передає «Главком».

Відповідні зміни передбачає закон №4955-IX, який уже підписаний президентом і набув чинності. Основні положення документа почнуть діяти з 1 січня 2027 року.

Які виплати передбачені

Нова система передбачає поєднання грошової допомоги із соціальними послугами. Розмір базової виплати розраховуватиметься з урахуванням суми 4 тис. грн.

Зокрема:

дітям з інвалідністю до 18 років із підгрупою А передбачено 8 тис. грн базової виплати та 8 тис. грн допомоги на догляд – загалом від 16 тис. грн на місяць;

іншим дітям з інвалідністю, які потребують догляду, – 8 тис. грн базової виплати та 4 тис. грн допомоги на догляд;

людям з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи А – 8 тис. грн базової виплати та 8 тис. грн на догляд;

людям з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи Б – 8 тис. грн базової виплати та 4 тис. грн на догляд;

людям з інвалідністю II групи – 4 тис. грн, а одиноким людям, які офіційно потребують постійного догляду, передбачено ще 3 тис. грн;

людям з інвалідністю III групи – 3 тис. грн, а за таких самих умов щодо догляду – ще 3 тис. грн. rada.gov.ua

Водночас держава фінансуватиме не лише безпосередні виплати. Загальна вартість усієї підтримки з урахуванням соціальних послуг може сягати 71 тис. грн на місяць. Йдеться про сукупність грошової допомоги та послуг, які оплачуватиме держава.

Батьки зможуть тимчасово передати дитину під догляд

Однією з нових послуг стане тимчасовий перепочинок для батьків та інших людей, які постійно доглядають за дитиною або дорослим з інвалідністю.

Раз на рік вони зможуть скористатися послугою тимчасового догляду протягом двох тижнів. У цей період догляд за людиною здійснюватиме надавач соціальних послуг.

Для цього держава має створити відповідну інфраструктуру та підготувати фахівців.

Також передбачені послуги супроводу під час інклюзивного навчання, комплексного розвитку та догляду за дітьми з інвалідністю.

Допомога для дітей до чотирьох років

Окремо закон передбачає раннє втручання для дітей від народження до чотирьох років, які мають порушення розвитку або ризик їх виникнення.

Сім'ю супроводжуватиме соціальний менеджер та команда фахівців. Вони складатимуть індивідуальний план підтримки, який може передбачати консультації для батьків, допомогу в догляді та розвитку дитини, а також підтримку її соціалізації та адаптації.

Протягом перших п’яти років після запуску нової системи три базові соціальні послуги фінансуватимуться з державного бюджету.

Нова система має поєднати грошові виплати, соціальні послуги, догляд, реабілітацію та підтримку сімей в одному комплексі допомоги.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав про заплановане оновлення системи соціальної підтримки сімей, які виховують дітей з інвалідністю, та людей з інвалідністю з дитинства. Йшлося про збільшення базових виплат щонайменше до 8 тис. грн, доплати за догляд та розширення соціальних послуг. Для окремих сімей загальний обсяг державної підтримки, включно із соціальними послугами, може сягати 71 тис. грн на місяць. Водночас ця сума не є гарантованою грошовою виплатою – її розмір залежатиме від потреб людини та права на різні види допомоги.