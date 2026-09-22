Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Люди з інвалідністю та їхні сім’ї отримають нові види підтримки: що запрацює у 2027 році

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
google social img telegram social img facebook social img
Люди з інвалідністю та їхні сім’ї отримають нові види підтримки: що запрацює у 2027 році
Закон набув чинності, але основні зміни запрацюють наступного року
фото: Freepik

Нові правила передбачають виплати, соціальні послуги та допомогу з доглядом

З 1 січня 2027 року люди з інвалідністю та їхні сім’ї отримуватимуть не лише грошову допомогу, а й додаткові соціальні послуги, зокрема догляд, супровід під час навчання та тимчасову допомогу батькам. Про це розповіла голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, передає «Главком».

Відповідні зміни передбачає закон №4955-IX, який уже підписаний президентом і набув чинності. Основні положення документа почнуть діяти з 1 січня 2027 року.

Які виплати передбачені

Нова система передбачає поєднання грошової допомоги із соціальними послугами. Розмір базової виплати розраховуватиметься з урахуванням суми 4 тис. грн.

Люди з інвалідністю та їхні сім’ї отримають нові види підтримки: що запрацює у 2027 році фото 1
rada.gov.ua

Зокрема:

  • дітям з інвалідністю до 18 років із підгрупою А передбачено 8 тис. грн базової виплати та 8 тис. грн допомоги на догляд – загалом від 16 тис. грн на місяць;
  • іншим дітям з інвалідністю, які потребують догляду, – 8 тис. грн базової виплати та 4 тис. грн допомоги на догляд;
  • людям з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи А – 8 тис. грн базової виплати та 8 тис. грн на догляд;
  • людям з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи Б – 8 тис. грн базової виплати та 4 тис. грн на догляд;
  • людям з інвалідністю II групи – 4 тис. грн, а одиноким людям, які офіційно потребують постійного догляду, передбачено ще 3 тис. грн;
  • людям з інвалідністю III групи – 3 тис. грн, а за таких самих умов щодо догляду – ще 3 тис. грн.
    Люди з інвалідністю та їхні сім’ї отримають нові види підтримки: що запрацює у 2027 році фото 2
    rada.gov.ua

Водночас держава фінансуватиме не лише безпосередні виплати. Загальна вартість усієї підтримки з урахуванням соціальних послуг може сягати 71 тис. грн на місяць. Йдеться про сукупність грошової допомоги та послуг, які оплачуватиме держава.

Батьки зможуть тимчасово передати дитину під догляд

Однією з нових послуг стане тимчасовий перепочинок для батьків та інших людей, які постійно доглядають за дитиною або дорослим з інвалідністю.

Раз на рік вони зможуть скористатися послугою тимчасового догляду протягом двох тижнів. У цей період догляд за людиною здійснюватиме надавач соціальних послуг.

Для цього держава має створити відповідну інфраструктуру та підготувати фахівців.

Також передбачені послуги супроводу під час інклюзивного навчання, комплексного розвитку та догляду за дітьми з інвалідністю.

Допомога для дітей до чотирьох років

Окремо закон передбачає раннє втручання для дітей від народження до чотирьох років, які мають порушення розвитку або ризик їх виникнення.

Сім'ю супроводжуватиме соціальний менеджер та команда фахівців. Вони складатимуть індивідуальний план підтримки, який може передбачати консультації для батьків, допомогу в догляді та розвитку дитини, а також підтримку її соціалізації та адаптації.

Протягом перших п’яти років після запуску нової системи три базові соціальні послуги фінансуватимуться з державного бюджету.

Нова система має поєднати грошові виплати, соціальні послуги, догляд, реабілітацію та підтримку сімей в одному комплексі допомоги.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав про заплановане оновлення системи соціальної підтримки сімей, які виховують дітей з інвалідністю, та людей з інвалідністю з дитинства. Йшлося про збільшення базових виплат щонайменше до 8 тис. грн, доплати за догляд та розширення соціальних послуг. Для окремих сімей загальний обсяг державної підтримки, включно із соціальними послугами, може сягати 71 тис. грн на місяць. Водночас ця сума не є гарантованою грошовою виплатою – її розмір залежатиме від потреб людини та права на різні види допомоги.

Читайте також:

Теги: Верховна Рада соцвиплати сім'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рішення про припинення повноважень Жупанина та Шипайла поки не ухвалене
Двох нардепів можуть позбавити мандатів: що про них відомо
31 серпня, 14:13
Сергій Соболєв розповів, що так іне вдалося зробити народним депутатам за 35 років незалежності
Нардеп-«старожил» назвав головну помилку усіх дев’яти скликань парламенту
23 серпня, 18:15
Внесення Прапора Незалежності України до стін Верховної Ради України, 24 серпня 1991 року
Батьки Незалежності. «Главком» дізнався, скільки нардепів I скликання отримають почесний статус
22 серпня, 15:58
Віталій Кім на IX Міжнародному ветеранському форумі
Кім назвав відсоток розлучень у сім’ях ветеранів
22 серпня, 16:39
Внесення Прапора Незалежності України до стін Верховної Ради України, 24 серпня 1991 року
«Народжується нова держава, а ми голосуємо «на колінці». Екснардеп назвав імʼя колеги, який голосував проти незалежності
24 серпня, 10:55
16-та дитина у родині Приступ народилася на світ природним шляхом
Вісім синів і вісім доньок. На Рівненщині жінка народила 16-ту дитину
1 вересня, 16:28
Федоров працевлаштувався у Фонді «Східна Європа» за день до отримання бронювання
Працевлаштувався за день до бронювання. З'явилися нові деталі про роботу Федорова
7 вересня, 13:37
Наталія Єгорова поділилася кадрами своєї подорожі Україною
«Я досі не вірю в це». Ексдружина Віталія Кличка повернулася в Україну з-за кордону
9 вересня, 13:10
Іван Плющ народився 11 вересня 1941 року на Чернігівщині
85 років від дня народження Івана Плюща: найвідоміші афоризми політика
11 вересня, 10:28

Суспільство

Після ампутації та російського полону повернувся у військо: ДШВ запускають проєкт для поранених бійців
Після ампутації та російського полону повернувся у військо: ДШВ запускають проєкт для поранених бійців
Люди з інвалідністю та їхні сім’ї отримають нові види підтримки: що запрацює у 2027 році
Люди з інвалідністю та їхні сім’ї отримають нові види підтримки: що запрацює у 2027 році
Терезам – шукати баланс, Водоліям – не боятися змін: найавторитетніший гороскоп на 23 вересня 2026 року
Терезам – шукати баланс, Водоліям – не боятися змін: найавторитетніший гороскоп на 23 вересня 2026 року
«Дія» розширила перелік тих, хто може одружитися онлайн
«Дія» розширила перелік тих, хто може одружитися онлайн
Пенсійний фонд пояснив, як виправити помилку в електронній трудовій книжці
Пенсійний фонд пояснив, як виправити помилку в електронній трудовій книжці
Переоформлення відстрочки для військовозобов’язаних стало простішим: деталі
Переоформлення відстрочки для військовозобов’язаних стало простішим: деталі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 вересня: ситуація на фронті
201K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 вересня 2026
150K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
147K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
54K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)

Новини

Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
Сьогодні, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
Вчора, 22:30
В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua