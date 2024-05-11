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«Російські душі з українськими паспортами»: у мережі скандал через відео з випускниками у Харкові

Наталія Порощук
glavcom.ua
«Російські душі з українськими паспортами»: у мережі скандал через відео з випускниками у Харкові
О 05:30 ранку харківські школярі готуються до випускного
фото: скріншот з відео

Користувачі соцмереж почали активно обговорювати репетицію вальсу школярів

11 травня фотокор Ян Доброносов опублікував відео, на якому випускники о 05:30 ранку, поки немає авто, на проїжджій частині репетирують вальс. Це відео спровокувало масове обурення, адже школярі та хореограф розмовляють російською мовою. 

Користувачі соцмереж почали активно обговорювати репетицію та зазначають, що неприємно чути російську мову від людей, які щоденно страждають від РФ.

Український актор, телеведучий, письменник Антін Мухарський написав, що вальс – це відвертий посил рятувати «русскій мір» у Харкові. Він зазначив, що «Москалі вже крутять це відео по своїх каналах з коментарями: «Харьков – русскій город. Дождітєсь нас, родниє! Ми рядом. Уже в 30 кіломєтрах» ».

«Російські душі з українськими паспортами»: у мережі скандал через відео з випускниками у Харкові фото 1

Антін Мухарський також зауважив, що після перегляду відео не зрозуміло, у якому місті відбуваються події, адже лунає лише російська мова.

«Російські душі з українськими паспортами»: у мережі скандал через відео з випускниками у Харкові фото 2
фото: скріншот коментарів

Користувачі соціальних мереж підтримують думку Мухарського та активно обурюються у коментарях.

«Російські душі з українськими паспортами»: у мережі скандал через відео з випускниками у Харкові фото 3
«Російські душі з українськими паспортами»: у мережі скандал через відео з випускниками у Харкові фото 4
«Російські душі з українськими паспортами»: у мережі скандал через відео з випускниками у Харкові фото 5
«Російські душі з українськими паспортами»: у мережі скандал через відео з випускниками у Харкові фото 6
«Російські душі з українськими паспортами»: у мережі скандал через відео з випускниками у Харкові фото 7
«Російські душі з українськими паспортами»: у мережі скандал через відео з випускниками у Харкові фото 8

Деякі користувачі соцмереж навпаки підтримують випускників та не вбачають нічого погано у російській мові.

«Російські душі з українськими паспортами»: у мережі скандал через відео з випускниками у Харкові фото 9
«Російські душі з українськими паспортами»: у мережі скандал через відео з випускниками у Харкові фото 10
«Російські душі з українськими паспортами»: у мережі скандал через відео з випускниками у Харкові фото 11

Нагадаємо, що раніше у Дніпрі викладачка державного медичного університету (ДДМУ) на практичному занятті нібито вимагала від студентки відповідати російською мовою, коли дівчина відмовилася – педагогиня не схотіла приймати її відповідь.

До слова, ексдепутатка, мовознавиця Ірина Фаріон вважає, що розмовляти українською мовою у війську мають усі, адже це питання дисципліни. На запитання про те, що мовознавиця думає про російськомовних бійців полку «Азов», які героїчно тримали оборону Маріуполя, колишня депутатка зауважила, що категорично цього не приймає.

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Теги: Харків росія війна школа мова українська мова Україна школярі Антін Мухарський

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