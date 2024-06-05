Чи звільнятимуть держслужбовців без знання англійської? Нардепка дала відповідь

Згідно з новим законом, для обіймання деяких посад потрібно володіти англійською мовою

Звільняти держслужбовців, які не володіють англійською, не будуть, однак кар’єрного зростання у них не буде

Реалізація закону про використання в Україні англійської мови як міжнародної не призведе до звільнення державних службовців, однак вони не зможуть зростати кар’єрно. Про це заявила заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук (фракція «Слуга народу»), пише «Інтерфакс-Україна».

За словами нардепки, якщо «людина працює на своєму місці», то їй «не потрібно буде показувати сертифікат або проходити іспит», щоб зберегти посаду. Проте для кар’єрного зростання володіння англійською знадобиться.

Кравчук також припустила, що компенсацію кінотеатрам за показ англомовних фільмів запровадять після закінчення або скасування воєнного стану. Народна депутатка пояснила, що частина положень закону потребує рішення профільних міністерств і внесення змін до державного бюджету.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла закон №9432 про застосування англійської мови в Україні. Рішення підтримали 236 нардепів.

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики схвалив додаткову поправку №336 до законопроєкту про англійську мову. Вона спрямована на те, щоб українські кінотеатри демонстрували фільми не українською мовою, а англійською.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль презентував національну програму з популяризації англійської мови в нашій державі: її планують зробити доступною для кожного українця.

Раніше Зеленський запропонував Раді надати англійській статус мови міжнародного спілкування в Україні. Документом передбачається офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою. Також законопроєкт передбачає обов'язкове вивчення англійської в дитячих садочках, а у школах кожен учень має пройти державну підсумкову атестацію з англійської мови. Крім того, для вивчення англійської надаватимуть грошову допомогу.