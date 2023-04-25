Майже 200 могил: у Новосибірську виявлено нове кладовище «вагнерівців» (відео)

На могилах зазначається, що чоловіки померли переважно в кінці 2022 року та в перші місяці 2023

На одному з кладовищ Новосибірська місцеві помітили квартал, де викопані могили з однаковими хрестами

Масове поховання із символікою ПВК «Вагнер» та російськими прапорами знайдено на цвинтарі в Новосибірську. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Зазначають, що десятки вбитих бойовиків Пригожина поховали на Гусинобродському цвинтарі. Один із кварталів цвинтаря заповнений могилами з однаковими хрестами, на яких вказані імена чоловіків з датами народження та смерті (переважно кінець 2022 року та перші місяці 2023-го). На опублікованому відео видно, що величезна територія поблизу березового лісу заповнена свіжими могилами з характерними жовто-червоними вінками, які характерні для могил найманців «Вагнера».

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Усього на кладовищі виявили за приблизними підрахунками понад 200 нових поховань. Частину прізвищ вдалося підтвердити. Серед тих, кого вдалося ідентифікувати, були засуджені за крадіжки та за «наркотичними» статтями. Але були й засуджені за тяжкі злочини: вбивство подруги та спроби спалити сім'ю.

Як свідчать опубліковані вироки, на цвинтарі могли опинитися мешканці Новосибірської області, Красноярського краю, Кузбасу, Туви та інших регіонів.

Нагадаємо, що нещодавно під Іркутськом палали могили «вагнерівців». На цьому кладовищі на цей момент 53 могили, проте кількість загиблих бійців ПВК «Вагнер» постійно зростає, тому могили викопують заздалегідь. Супутникові знімки свідчать, що в Росії постійно розростаються кладовища найманців Пригожина.