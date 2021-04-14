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    Суд у справі Кернеса та його охоронців знову відклали

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    Обраний втретє мер міста Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте - Суд у справі Кернеса та його охоронців знову відклали
    Обраний втретє мер міста Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте
    Фото: з відкритих джерел

    Адвокати та родина Кернеса заявили, що наполягатимуть в суді на його реабілітації у справі про тортури учасників Євромайдану

    Київський райсуд Полтави вирішив відкласти слухання у справі щодо колишнього міського голови Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

    Судове засідання у кримінальному провадженні відкладено до 11:00, середи 28 квітня, для повторного виклику потерпілих для проведення їх допиту.

    24 грудня на засіданні Київського районного суду Полтави планували закрити провадження щодо мера Харкова Геннадія Кернеса.

    Однак, адвокати та родина Кернеса заявили, що наполягатимуть в суді на його реабілітації у справі про тортури учасників Євромайдану. Рідні мера заперечують проти закриття справи через смерть Кернеса, «тому що це не є реабілітуючою підставою для висновків».

    Нагадаємо, Верховна Рада схвалила постанову про проведення позачергових виборів харківського міського голови. Їх проведуть 31 жовтня 2021 року.

    Обраний втретє мер міста Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом. Тепер обов’язки мера тимчасово виконує секретар Харківської міськради Ігор Терехов.

    Депутат Харківської облради двох скликань, народний депутат України VII і VIII скликань Євгеній Мураєв розповів, що в Терехова зараз непогані шанси стати мером Харкова. Водночас у колишнього народного депутата Михайло Добкіна ситуація складніша.

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    Теги: прокуратура суд Геннадій Кернес смерть
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