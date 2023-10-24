«Європейська Солідарність» вимагає відкликати Безуглу з комітету нацбезпеки і оборони

«Фракція «ЄС» публічно звертається до керівництва парламенту з вимогою негайно вибачитися перед памʼяттю наших загиблих»

Співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко повідомила, що депутати вимагають від керівництва Верховної Ради відкликати Марʼяну Безуглу з комітету нацбезпеки і оборони.

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«В «ЄС» 70 загиблих партійців. Наша Небесна Рота. В цей час представниця правлячої партії, комітету нацбезпеки, сміє топтатися по їх памʼяті. Голова ВР і його заступники, керівництво «Слуги народу» мовчать. Скільки ці неадеквати ще будуть колоти суспільство. Направили звернення на керівництво ВР з вимогою відкликати Безуглу з комітету нацбезпеки», – повідомила депутатка.

«Я не збиралася реагувати на безумні «опитування» пані Безуглої, яка свідомо провокує і розколює, якби не цей її останній пост. Написаний в момент, коли «Європейська Солідарність» оплакує нашого друга, зовсім дитину, Мирослава Ляшка. Вчора він загинув під Вугледаром. Його юна дружина чекає дитя», – пише Геращенко.

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«Минулого тижня ми поховали нашого Сергія Іконнікова, ми бігли з прощання з ним з Майдану в Раду, на голосування за церковний закон. Я починаю плакати, як згадую Сергія і Мирослава. Ми плачемо, слухаючи пісні Гліба Бабіча і згадуючи наших друзів, з багатьма нашими регіональними лідерами ми познайомилися на Майдані», – згадує Геращенко.

«Депутат облради від «слуг», партії Марʼяни, і досі на вибачилися перед родиною загиблого Олега Барни. Немає регіону, де б не було могил наших загиблих колег. Відвідуючи Харків чи Львів, Черкащину чи Запоріжжя, Франківщину чи Дніпро, ми йдемо не в партійні офіси, а на цвинтар – вклонитися памʼяті Тараса, Сергія, Олега, Олександра, наших друзів», – пише Ірина Геращенко.

«Сотні наших партійців поранені. Більше 2500 наших партійців воюють на фронті, на найгарячіших напрямках. Майже бригада. І в окопах вони не ділять своїх побратимів за партійними прапорами, там всі за Україну. В цей час як в тилу правляча партія глумиться над памʼяттю наших загиблих», – обурилася депутатка.

«Фракція «ЄС» публічно звертається до керівництва парламенту, регламентного комітету і голову партії СН Шуляк з вимогою негайно вибачитися перед памʼяттю наших загиблих. Мені соромно за Київ, який обрав Безуглу депутаткою. Дуже боляче, що така ницість може бути в парламенті», – пише співголова фракції.

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«Я приношу вибачення родинам всім наших загиблих і обіцяю захистити їх памʼять від неадекватів з правлячої партії», – пише Ірина Геращенко.