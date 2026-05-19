Подружжя Зеленських взяло участь у презентації виставки легендарного Марчука
Президент подякував Марчуку за все, що він зробив для України
Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у презентації виставки «Іван Марчук. Музейні колекції» в мистецькому центрі «Шоколадний будинок». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.
На виставці представлені твори Івана Марчука з фондів 11 музейних установ Києва, Львова, Сум, Луцька, Івано-Франківська та Канева від кінця 1960-х років до наших днів. Проєкт доповнюють імерсивна проєкція, що оживляє сюжети творів Івана Марчука, і маловідомі архівні матеріали про життя та творчість митця.
Президент подякував Марчуку за все, що він зробив для України, за твори, які надихають українців і відкривають особливості країни світу, і привітав його з ювілеєм, який художник відзначив 12 травня.
Також Зеленський подякував організаторам виставки та всім музеям, які надали роботи Івана Марчука. «Це постійна виставка. І це, я впевнений, велике щастя для тих, хто ще не бачив Марчука», – зазначив він.
Глава держави відзначив Івана Марчука орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.
Нагадаємо, 12 травня відзначив свій день народження народний художник України, лауреат премії ім. Тараса Шевченка Іван Марчук. Йому виповнилося 90 років.
Зауважимо, що у день народження Івана Марчука, 12 травня, у столичному мистецькому центрі «Шоколадний будинок» розпочала роботу постійна виставка його творів. Її родзинкою є цикл «Шевченкіана», його цінність у тому, що всі картини серії зберігаються саме у музейних колекціях.
До слова, народний художник України, лауреат премії ім. Тараса Шевченка Іван Марчук, якому виповнилося 90 років, поділився секретами довголіття. В інтерв’ю «Главкому» митець розповів, що цікавився йогою, правильним харчуванням, а також періодично практикував голодування.
Також народний художник України, лауреат премії ім. Тараса Шевченка Іван Марчук зауважив в інтерв’ю «Главкому», що не знає, які саме його картини нині можуть залишатися в Росії, адже за роки творчості полотна розійшлися по всьому світу.
