Подружжя Зеленських взяло участь у презентації виставки легендарного Марчука

Наталія Порощук
glavcom.ua
Глава держави відзначив Івана Марчука орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня
фото: Офіс президента
Президент подякував Марчуку за все, що він зробив для України

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у презентації виставки «Іван Марчук. Музейні колекції» в мистецькому центрі «Шоколадний будинок». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

На виставці представлені твори Івана Марчука з фондів 11 музейних установ Києва, Львова, Сум, Луцька, Івано-Франківська та Канева від кінця 1960-х років до наших днів. Проєкт доповнюють імерсивна проєкція, що оживляє сюжети творів Івана Марчука, і маловідомі архівні матеріали про життя та творчість митця.

Іван Марчук – один із найвідоміших представників сучасного українського мистецтва, який працює в унікальній техніці живопису, що має назву «пльонтанізм». Загалом митець створив близько 5000 творів і провів понад 200 виставок (більш ніж 150 персональних) на п’яти континентах світу. Іван Марчук – єдиний українець, ім’я якого внесено до списку «Сто геніїв сучасності» за версією британської газети Daily Telegraph (2007).

Президент подякував Марчуку за все, що він зробив для України, за твори, які надихають українців і відкривають особливості країни світу, і привітав його з ювілеєм, який художник відзначив 12 травня.

фото: Офіс президента

Також Зеленський подякував організаторам виставки та всім музеям, які надали роботи Івана Марчука. «Це постійна виставка. І це, я впевнений, велике щастя для тих, хто ще не бачив Марчука», – зазначив він.

фото: Офіс президента

Глава держави відзначив Івана Марчука орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Нагадаємо, 12 травня відзначив свій день народження народний художник України, лауреат премії ім. Тараса Шевченка Іван Марчук. Йому виповнилося 90 років.

Зауважимо, що у день народження Івана Марчука, 12 травня, у столичному мистецькому центрі «Шоколадний будинок» розпочала роботу постійна виставка його творів. Її родзинкою є цикл «Шевченкіана», його цінність у тому, що всі картини серії зберігаються саме у музейних колекціях. 

До слова, народний художник України, лауреат премії ім. Тараса Шевченка Іван Марчук, якому виповнилося 90 років, поділився секретами довголіття. В інтерв’ю «Главкому» митець розповів, що цікавився йогою, правильним харчуванням, а також періодично практикував голодування.

Також народний художник України, лауреат премії ім. Тараса Шевченка Іван Марчук зауважив в інтерв’ю «Главкому», що не знає, які саме його картини нині можуть залишатися в Росії, адже за роки творчості полотна розійшлися по всьому світу.

