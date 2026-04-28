Саміт Тримор'я. Україна запропонувала нові маршрути та енергетичні рішення

Саміт Тримор’я об’єднує країни Центральної та Східної Європи і спрямований на розвиток інфраструктури, енергетики та безпеки регіону

Україна готова стати невід’ємною частиною нової архітектури безпеки Європи та вже сьогодні робить вагомий внесок у стабільність регіону. Про це заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за підсумками саміту Ініціативи трьох морів у Хорватії, пише «Главком».

«Цей формат має отримати нову роль в архітектурі безпеки Європи, яка суттєво змінилася за це десятиліття. Україна готова бути невід'ємною її частиною як країна, яка вже сьогодні робить вагомий внесок у безпеку, стійкість і розвиток усього регіону», – зазначила прем'єрка.

Свириденко наголосила, що ключовим напрямком залишається безпека та оборона.

«Найперше – безпека і оборона. Тут українці пишуть нові правила сучасної війни. Ефективне застосування українських морських дронів разом із підтримкою партнерів уможливили безпечну навігацію в морі та роботу українського зернового коридору, важливого для глобальної продовольчої безпеки», – каже вона.

Окрему увагу Свириденко приділила енергетиці, яка, за її словами, є критично важливою для стабільності Європи.

«Енергетичний вимір – ключова сфера як для безпеки, так і стабільності економіки. Працюємо разом з партнерами над диверсифікацією маршрутів енерго- та газопостачання, зокрема розвитком Вертикального газового коридору. Це питання безпеки та політичної незалежності для всієї Європи», – додала Юлія Свириденко.

Україна також запропонувала конкретні інфраструктурні ініціативи в межах Тримор’я:

«У межах Ініціативи Тримор’я Україна запропонувала чотири конкретні цілі: продовження маршруту Via Carpathia від Жешува через Львів до Києва, продовження Rail2Sea до порту Одеси, створення спеціальних потужностей для зворотного потоку газу в українські підземні газосховища з інтерконекторів із сусідніми державами».

Також Київ розраховує на фінансову підтримку проєктів.

«В Інвестиційному фонді Тримор’я має бути окреме вікно для українських проєктів. Очікуємо, що перший пакет фінансування буде відкритий під час майбутнього польського головування», – написала прем'єр-міністерка.

Ініціатива трьох морів (Тримор'я) – міжнародна економічна та інфраструктурна ініціатива, що об'єднує 13 країн Європейського Союзу, розташованих поблизу Балтійського, Чорного й Адріатичного морів (Австрія, Болгарія, Хорватія, Чехія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Греція). Асоційованими членами ІТМ є Україна та Молдова. Стратегічними партнерами ініціативи є США, Японія, Єврокомісія і Німеччина. Ініціатива спрямована на створення регіонального діалогу з різних питань.

Свириденко подякувала країнам регіону за підтримку України з початку повномасштабної війни, зокрема за допомогу у відновленні логістики та зміцненні енергетичної безпеки.

