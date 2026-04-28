Головна Світ Політика
search button user button menu button

Саміт Тримор'я. Україна запропонувала нові маршрути та енергетичні рішення

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Саміт Тримор’я пройшов у Хорватії
фото: Юлія Свириденко

Саміт Тримор’я об’єднує країни Центральної та Східної Європи і спрямований на розвиток інфраструктури, енергетики та безпеки регіону

Україна готова стати невід’ємною частиною нової архітектури безпеки Європи та вже сьогодні робить вагомий внесок у стабільність регіону. Про це заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за підсумками саміту Ініціативи трьох морів у Хорватії, пише «Главком».

«Цей формат має отримати нову роль в архітектурі безпеки Європи, яка суттєво змінилася за це десятиліття. Україна готова бути невід'ємною її частиною як країна, яка вже сьогодні робить вагомий внесок у безпеку, стійкість і розвиток усього регіону», – зазначила прем'єрка.

фото: Юлія Свириденко

Свириденко наголосила, що ключовим напрямком залишається безпека та оборона.

«Найперше – безпека і оборона. Тут українці пишуть нові правила сучасної війни. Ефективне застосування українських морських дронів разом із підтримкою партнерів уможливили безпечну навігацію в морі та роботу українського зернового коридору, важливого для глобальної продовольчої безпеки», – каже вона.

фото: Юлія Свириденко

Окрему увагу Свириденко приділила енергетиці, яка, за її словами, є критично важливою для стабільності Європи.

«Енергетичний вимір – ключова сфера як для безпеки, так і стабільності економіки. Працюємо разом з партнерами над диверсифікацією маршрутів енерго- та газопостачання, зокрема розвитком Вертикального газового коридору. Це питання безпеки та політичної незалежності для всієї Європи», – додала Юлія Свириденко.

Україна також запропонувала конкретні інфраструктурні ініціативи в межах Тримор’я:

«У межах Ініціативи Тримор’я Україна запропонувала чотири конкретні цілі: продовження маршруту Via Carpathia від Жешува через Львів до Києва, продовження Rail2Sea до порту Одеси, створення спеціальних потужностей для зворотного потоку газу в українські підземні газосховища з інтерконекторів із сусідніми державами».

фото: Юлія Свириденко

Також Київ розраховує на фінансову підтримку проєктів.

«В Інвестиційному фонді Тримор’я має бути окреме вікно для українських проєктів. Очікуємо, що перший пакет фінансування буде відкритий під час майбутнього польського головування», – написала прем'єр-міністерка.

Ініціатива трьох морів (Тримор'я) – міжнародна економічна та інфраструктурна ініціатива, що об'єднує 13 країн Європейського Союзу, розташованих поблизу Балтійського, Чорного й Адріатичного морів (Австрія, Болгарія, Хорватія, Чехія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Греція). Асоційованими членами ІТМ є Україна та Молдова. Стратегічними партнерами ініціативи є США, Японія, Єврокомісія і Німеччина. Ініціатива спрямована на створення регіонального діалогу з різних питань.

Свириденко подякувала країнам регіону за підтримку України з початку повномасштабної війни, зокрема за допомогу у відновленні логістики та зміцненні енергетичної безпеки.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Юлія Свириденко провела зустріч із міністром енергетики США Крісом Райтом під час Саміту ініціативи Тримор'я, який проходить у Хорватії.

Теги: Юлія Свириденко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua