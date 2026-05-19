Затверджено новий склад української частини комітету президентів України та Польщі

Наталія Порощук
Президент підписав новий указ
фото: Офіс президента
Володимир Зеленський затвердив склад української частини консультаційного комітету президентів України та Республіки Польща. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №388/2026.

«Затвердити новий склад української частини консультаційного комітету президентів України та Республіки Польща. Визнати таким, що втратив чинність, указ президента України від 25 жовтня 2019 року № 773/2019 «Про склад української частини консультаційного комітету президентів України та Республіки Польща», – йдеться в указі.

Склад української частини консультаційного комітету президентів України та Республіки Польща:

  • Кислиця Сергій Олегович – перший заступник керівника Офісу президента України, уповноважений президента України в консультаційному комітеті президентів України та Республіки Польща.
  • Алфьоров Олександр Анатолійович – голова Українського інституту національної пам'яті.
  • Аношина Наталія-Тереза Юріївна – заступник генерального директора директорату з питань зовнішньої політики та міжнародного військово-технічного співробітництва Офісу президента України.
  • Боднар Василь Миронович – надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Польща.
  • Вербицький Іван Іванович – заступник міністра культури України.
  • Міщенко Олександр Павлович – заступник міністра закордонних справ України.

Керівник Офісу президента України генерал-лейтенант Кирило Буданов.

До слова, Україна готується до нового етапу збільшення імпорту природного газу з Польщі. Регулятори обох країн уже погодили спільний проєкт розширення потужностей на міждержавному газовому з’єднанні.

