Затверджено новий склад української частини комітету президентів України та Польщі
Володимир Зеленський затвердив склад української частини консультаційного комітету президентів України та Республіки Польща. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №388/2026.
«Затвердити новий склад української частини консультаційного комітету президентів України та Республіки Польща. Визнати таким, що втратив чинність, указ президента України від 25 жовтня 2019 року № 773/2019 «Про склад української частини консультаційного комітету президентів України та Республіки Польща», – йдеться в указі.
Склад української частини консультаційного комітету президентів України та Республіки Польща:
- Кислиця Сергій Олегович – перший заступник керівника Офісу президента України, уповноважений президента України в консультаційному комітеті президентів України та Республіки Польща.
- Алфьоров Олександр Анатолійович – голова Українського інституту національної пам'яті.
- Аношина Наталія-Тереза Юріївна – заступник генерального директора директорату з питань зовнішньої політики та міжнародного військово-технічного співробітництва Офісу президента України.
- Боднар Василь Миронович – надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Польща.
- Вербицький Іван Іванович – заступник міністра культури України.
- Міщенко Олександр Павлович – заступник міністра закордонних справ України.
Керівник Офісу президента України генерал-лейтенант Кирило Буданов.
