Затверджено новий склад української частини комітету президентів України та Польщі

Володимир Зеленський затвердив склад української частини консультаційного комітету президентів України та Республіки Польща. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №388/2026.

«Затвердити новий склад української частини консультаційного комітету президентів України та Республіки Польща. Визнати таким, що втратив чинність, указ президента України від 25 жовтня 2019 року № 773/2019 «Про склад української частини консультаційного комітету президентів України та Республіки Польща», – йдеться в указі.

Склад української частини консультаційного комітету президентів України та Республіки Польща:

Кислиця Сергій Олегович – перший заступник керівника Офісу президента України, уповноважений президента України в консультаційному комітеті президентів України та Республіки Польща.

Алфьоров Олександр Анатолійович – голова Українського інституту національної пам'яті.

Аношина Наталія-Тереза Юріївна – заступник генерального директора директорату з питань зовнішньої політики та міжнародного військово-технічного співробітництва Офісу президента України.

Боднар Василь Миронович – надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Польща.

Вербицький Іван Іванович – заступник міністра культури України.

Міщенко Олександр Павлович – заступник міністра закордонних справ України.

Керівник Офісу президента України генерал-лейтенант Кирило Буданов.

