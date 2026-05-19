Головна Країна Політика
search button user button menu button

МЗС України спростувало російську брехню про дрони у Латвії

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
МЗС України спростувало російську брехню про дрони у Латвії
Українське дипломатичне відомство підтримало позицію латвійських колег
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Закордонне відомство України розгромило черговий фейк Москви

Міністерство закордонних справ України категорично спростувало чергову порцію дезінформації від Служби зовнішньої розвідки РФ, яка звинуватила Київ у підготовці ударів безпілотниками по російській території безпосередньо з Латвії. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, інформує «Главком».

Українське дипломатичне відомство назвало заяви Москви звичайною пропагандою, яка не має нічого спільного з реальністю. Україна чітко дотримується міжнародного права і використовує власні спроможності для відсічі агресору.

«У черговій порції неправдивих заяв Москви, яка звинувачує Україну в підготовці атак проти Росії з території Латвії, немає ні краплі правди. Ми офіційно їх спростовуємо», – наголосив Георгій Тихий.

МЗС України спростувало російську брехню про дрони у Латвії фото 1

Тихий заявив, що Україна не використовує територію чи повітряний простір Латвії для своїх операцій проти Росії та не має наміру цього робити.

«Російська брехня – це лише продовження її ширшої пропагандистської кампанії, спрямованої на дестабілізацію суспільної думки в Латвії та Балтійському регіоні загалом», – зауважив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки Росії оприлюднила фейкову заяву, звинувативши Київ у намірах запустити бойові безпілотники з країн Балтії. Російська спецслужба вдалася до відкритих залякувань країни-члена НАТО, пригрозивши «справедливою відплатою» та «ударами по центрах ухвалення рішень у Латвії», якщо атака дронів відбудеться.

Російські розвідники заявляють, що до Латвії вже прибули військовослужбовці Сил безпілотних систем Збройних Сил України для організації атак.

«Главком» писав, що міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже назвала абсолютною брехнею заяву Служби зовнішньої розвідки РФ про те, що Україна нібито готує удари по російській території з латвійської території. Вона наголосила, що Москва веде чергову цілеспрямовану кампанію з дезінформації.

Читайте також:

Теги: дрон росія фейк Литва Москва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тон, у якому Україна заходить у ці розмови, помітно змінився
Деталь, яка часто залишається в тіні – Україна тепер сама обирає, де говорити з Росією
26 квiтня, 20:33
Лідер КНДР Кім Чен Ин
«Завадили амбіціям Заходу». Кім Чен Ин зробив гучну заяву про військову співпрацю з РФ
27 квiтня, 15:01
Президент Фінляндії Александр Стубб підкреслив необхідність перерозподілу відповідальності за оборону між США та Європою
Чи нападе Росія на НАТО найближчими місяцями? Стубб жорстко відповів на прогноз Туска
28 квiтня, 14:46
Економіки Білорусі та Росії скоротилися в першому кварталі 2026 року – попри оптимістичні прогнози на початку року
Рецесія в Росії потягнула за собою економіку Білорусі
14 травня, 23:06
Пожежа на території хімічного підприємства у Ставропольському краї РФ після атаки безпілотників
Дрони атакували хімзавод РФ, що виробляє сировину для вибухівки
16 травня, 03:55
Варшава запропонувала США посилити східний фланг НАТО
Американські війська біля кордону з Росією? Польща зробила гучну заяву
9 травня, 13:11
Аналітики банку оцінили ймовірність різних сценаріїв у відсотковому еквіваленті
«Фінський сценарій»: банк JPMorgan назвав головні умови завершення війни в Україні
16 травня, 11:13
В Естонії навпроти Івангорода вивісили банер проти Путіна
Естонія влаштувала гучну акцію проти Путіна на кордоні з РФ
9 травня, 16:57
«Їм це дуже боляче». Зеленський висловився про нафтові проблеми РФ
Зеленський: Росія втратила 10% нафтопереробки за останні місяці
Вчора, 21:39

Політика

МЗС України спростувало російську брехню про дрони у Латвії
МЗС України спростувало російську брехню про дрони у Латвії
Міністерство оборони прискорює виробництво озброєння для бойових літаків
Міністерство оборони прискорює виробництво озброєння для бойових літаків
Кадрові зміни. Зеленський провів нараду з урядовцями
Кадрові зміни. Зеленський провів нараду з урядовцями
Подружжя Зеленських вшанувало пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу
Подружжя Зеленських вшанувало пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу
Оцінка втрат РФ від війни: президент повідомив дані розвідки
Оцінка втрат РФ від війни: президент повідомив дані розвідки
Сили оборони України завдали серії нищівних ударів по стратегічних об’єктах ворога
Сили оборони України завдали серії нищівних ударів по стратегічних об’єктах ворога

Новини

Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Сьогодні, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Сьогодні, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Сьогодні, 07:59
В Україні дощі, град: погода на 19 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Експерт-будівельник оцінив надійність підземних паркінгів у новобудовах під час атак РФ
Вчора, 17:17
Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
Вчора, 15:08

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала ваду не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала ваду не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua