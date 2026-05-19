МЗС України спростувало російську брехню про дрони у Латвії

Закордонне відомство України розгромило черговий фейк Москви

Міністерство закордонних справ України категорично спростувало чергову порцію дезінформації від Служби зовнішньої розвідки РФ, яка звинуватила Київ у підготовці ударів безпілотниками по російській території безпосередньо з Латвії. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, інформує «Главком».

Українське дипломатичне відомство назвало заяви Москви звичайною пропагандою, яка не має нічого спільного з реальністю. Україна чітко дотримується міжнародного права і використовує власні спроможності для відсічі агресору.

«У черговій порції неправдивих заяв Москви, яка звинувачує Україну в підготовці атак проти Росії з території Латвії, немає ні краплі правди. Ми офіційно їх спростовуємо», – наголосив Георгій Тихий.

Тихий заявив, що Україна не використовує територію чи повітряний простір Латвії для своїх операцій проти Росії та не має наміру цього робити.

«Російська брехня – це лише продовження її ширшої пропагандистської кампанії, спрямованої на дестабілізацію суспільної думки в Латвії та Балтійському регіоні загалом», – зауважив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки Росії оприлюднила фейкову заяву, звинувативши Київ у намірах запустити бойові безпілотники з країн Балтії. Російська спецслужба вдалася до відкритих залякувань країни-члена НАТО, пригрозивши «справедливою відплатою» та «ударами по центрах ухвалення рішень у Латвії», якщо атака дронів відбудеться.

Російські розвідники заявляють, що до Латвії вже прибули військовослужбовці Сил безпілотних систем Збройних Сил України для організації атак.

«Главком» писав, що міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже назвала абсолютною брехнею заяву Служби зовнішньої розвідки РФ про те, що Україна нібито готує удари по російській території з латвійської території. Вона наголосила, що Москва веде чергову цілеспрямовану кампанію з дезінформації.