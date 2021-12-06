Проговорився: Лукашенко пообіцяв Україні «велику розв'язку»

У Мінську впевнені: нападати Росія не збирається

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв протягом грудня «розв'язку від Чорного до Балтійського моря» та «дуже великі розв'язки» щодо загрози нападу Росії на Україну після Нового року. Про це він заявив на нараді в понеділок, 6 грудня.

«Ще багато зміниться за цей місяць. Ви ще багато побачите. Ми побачимо ось цю розв'язку від Чорного до Балтійського моря, до чого прийдемо», – сказав Олександр Лукашенко.

За його словами, Захід нібито незаслужено вважає, що РФ має намір напасти на Україну.

«Треба ж привід для того, щоб молотити Росію. Ось вони повісили цей ярлик. Хоча ніхто в Росії не збирається нападати на Україну. Росія чудово бачить, що твориться в Україні. Те, що там твориться і що планують натівці та американці там, неприйнятно не лише для Росії, а й для нас, тому що тут ми поряд. Тому якісь розв'язки – я думаю, дуже великі – будуть і після Нового року», – додав самопроголошений глава Білорусі.

Раніше США запровадили санкції проти Білорусі.

Нагадаємо, видання The Times попередило, як РФ може «відрізати» Балтію від НАТО.

Крім того, Лукашенко пообіцяв пропагандисту Кисельову «робити все, щоб Україна стала нашою» .

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