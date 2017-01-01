Світовий конгрес українців підтримує оголошення 2018-го роком державної мови

Світовий конгрес українців звернувся до президента Петра Порошенка

Світовий конгрес українців підтримує ініціативу 178 народних депутатів оголосити 2018-й Роком державної мови. Про це йдеться у зверненні СКУ до президента України Петра Порошенка, яке має у своєму розпорядженні «Главкома». [READ_MORE] Також Світовий конгрес українців підтримує звернення 38 відомих українських науковців,



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2018-й може бути оголошено роком державної мови

Світовий конгрес українців звернувся до президента Петра Порошенка

Світовий конгрес українців підтримує ініціативу 178 народних депутатів оголосити 2018-й Роком державної мови. Про це йдеться у зверненні СКУ до президента України Петра Порошенка, яке має у своєму розпорядженні «Главкома».

Також Світовий конгрес українців підтримує звернення 38 відомих українських науковців, письменників і митців і Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності, які вважають, що оголошення Року державної мови посилить роль і значення української мови як конституційного консолідуючого чинника, засобу зміцнення державної єдності України.

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Як повідомлялось, 178 народних депутатів підписали звернення до президента про те, щоб оголосити 2018 рік «Роком державної мови». «Щоби стати сильніше, щоб кожного, хто проживає на території України, зробити сильніше, звертаємося до Вас і пропонуємо (і така ідея підтримана чотирма профільними міністерствами та Академією наук) оголосити 2018 рік «Роком державної мови», - йдеться у повідомленні.