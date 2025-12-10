Головна Країна Політика
Вибори під час війни. Президент звернувся до Ради

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський наголосив, що забезпечення безпеки під час виборів залежить від партнерів
скриншот з відео Офісу президента

Український лідер заявив, що не допускатиме жодних спекуляцій проти України

Президент Володимир Зеленський заявив, що обговорював питання виборів з народними депутатами. Він доручив їм запропонувати бачення про можливість виборів в умовах воєнного стану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Сьогодні говорив із представниками Верховної Ради України. Ми говорили предметно. Я не допускатиму жодних спекуляцій проти України, якщо партнери – у тому числі ключовий наш партнер у Вашингтоні – говорять так багато й так конкретно про вибори в Україні, про вибори в умовах правового режиму воєнного стану, то ми маємо дати українські законні відповіді на кожне питання й на кожен сумнів», – каже він.

Глава держави наголосив, що безпекові виклики залежать від партнерів, а «політичні та юридичні виклики мають отримати відповіді від України»/

«Це непросто, але тиск щодо цього нам точно не потрібен. Очікую, що народні депутати України запропонують своє бачення. Безпекові виклики залежать від партнерів, від Америки передусім, політичні та юридичні виклики мають отримати відповіді від України. І це буде», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав до проведення виборів в Україні. Політик наголосив, що українцям варто надати можливість обрати свого лідера, попри складну ситуацію через війну. Він звинуватив українську владу у тому, що вона нібито використовує війну, щоб не проводити вибори.

Речниця Єврокомісії заявила, що Україна зможе провести вибори лише тоді, коли дозволятиме безпекова ситуація.

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив, що просить США та Європу гарантувати безпеку для проведення виборів, після цього Україна буде готова наступні 60-90 днів їх провести.

