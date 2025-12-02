Головна Країна Політика
Україна спростувала причетність до атаки на російський танкер Midvolga 2

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Україна спростувала причетність до атаки на російський танкер Midvolga 2
фото: vesselfinder.com (ілюстративне)

Тихий про атаку на російський танкер: Росія могла інсценувати всю цю ситуацію

Україна не причетна до атаки на російський танкер Midvolga 2, який прямував із Росії до Грузії з соняшниковою олією на борту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого.

«Україна не має ніякого відношення до цього інциденту, і ми офіційно спростовуємо будь-які звинувачення такого роду з боку російської пропаганди. Ба більше, передбачуваний маршрут з Росії до Грузії через виключну економічну зону Туреччини не має сенсу і наводить на думку, що Росія могла інсценувати всю цю ситуацію», – наголосив Тихий.

Як повідомлялося, російський танкер Midvolga 2 зазнав атаки приблизно за 80 миль (128,7 км) від узбережжя Туреччини. Головне управління з морських справ Туреччини повідомляє, що судно прямувало з Росії до Грузії і перевозило соняшникову олію. На борту перебували 13 членів екіпажу, однак вони не постраждали. Після атаки танкер Midvolga 2 змінив курс і прямує в бік турецького міста Синоп.

До слова, біля узбережжя Туреччини танкери Kairos та Virat, які належать до «тіньового флоту» РФ, зазнали пошкоджень. Згодом стало відомо, що підрив двох нафтових танкерів російського «тіньового флоту» в Чорному морі був результатом спільної спецоперації СБУ та Військово-морських сил України.

Тим часом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що останні атаки на судна російського «тіньового флоту» в Чорному морі створюють пряму загрозу безпеці судноплавства.

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
