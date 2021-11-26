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    Єрмак заховався від журналіста у дитячій кімнаті (відео)

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    Андрій Єрмак втік від журналістів у кімнату для дітей - Єрмак заховався від журналіста у дитячій кімнаті (відео)
    Андрій Єрмак втік від журналістів у кімнату для дітей
    скріншот з відео

    Охорона зачинила двері перед журналістами

    Керівник Офісу президента Андрій Єрмак сьогодні тікав від допитливих журналістів, які цікавилися, як він провів свій день народження. Так, Єрмак намагався сховатися від журналіста Михайла Ткача, коли той запитував його про скандальне святкування на Прикарпатті.

    «Ви не прокоментували, де ви були 21 листопада», – сказав журналіст.

    «Усе, що сказав, я написав у себе на сторінці», – відповів Єрмак.

    «Але ви не прокоментували, де ви були», – зауважив журналіст.

    Після цього охоронець зачинив двері перед Ткачем.

    Згодом Єрмак сказав: «21 листопада ви бачили мене на алеї Небесної сотні. Якщо вас цікавить святкування мого дня народження – я його святкував у понеділок практично вночі, коли приїхав до батьків. Усе інше я написав у дописі. Також я домовився про ексклюзивне інтерв'ю щодо багатьох питань, яке дам днями. Тож вибачте. Думаю, там я зможу на всі питання відповісти».

    Також заявив, що був у Гуті в п'ятницю і суботу, 19 і 20 листопада відповідно.

    Між іншим, 26 листопада під час пресмарафону президент Зеленський розповів, чому так тримається за Єрмака.

    Також Зеленський розкрив правду про свою поїздку в Гуту.

    Додамо, що напередодні у ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що Зеленський та Єрмак для святкування використали гелікоптери рятувальників як таксі. Натомість глава МВС каже, що використання гелікоптерів посадовцями – це «звичайна практика».

    Раніше стало відомо, що Єрмак відсвяткував день народження із Зеленським на Прикарпатті.

    До слова, 21 листопада активісти на Банковій поставили ультиматум Зеленському щодо Єрмака.

    Як відомо, колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) Василь Бурба розповів про можливого «крота» у владі. Також він сказав, що наказ перенести спецоперацію із «вагнерівцями» передав Зеленський через Єрмака. Ця інформація збурила українське суспільство.

    Раніше однокурсник Путіна назвав Єрмака агентом російських спецслужб.

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    Теги: ЗМІ свята Івано-Франківщина скандал Володимир Зеленський президент журналіст Андрій Єрмак Офіс президента
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    Єрмак заховався від журналіста у дитячій кімнаті (відео)