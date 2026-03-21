Трамп відкрито підтримав Орбана перед виборами в Угорщині

Надія Карбунар
Наші дві країни прокладають шлях до оновленого Заходу, заявив Трамп Орбану
Президент США назвав Орбана «сильним лідером», який показав усьому світу, чого можна досягти, коли захищаєш свої кордони

Президент США Дональд Трамп вчергове висловив публічну підтримку прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану напередодні парламентських виборів, побажавши йому перемоги «з великим відривом». Як інформує «Главком», про це Трамп заявив у відеозверненні до учасників Конференції консервативних політичних дій (CPAC) у Будапешті.

Американський президент вже висловлював публічну підтримку Орбану перед парламентськими виборами в Угорщині. Трамп також робив це перед виборами у 2022 році.

У зверненні до учасників CPAC Трамп назвав Орбана «сильним лідером, який показав усьому світу, чого можна досягти, коли захищаєш свої кордони, свою культуру, свою спадщину, свій суверенітет та свої цінності».

«Я сподіваюся, що він переможе, і сподіваюся, що він переможе з великим відривом», – заявив президент США, додавши, що Орбан перемагає, попри «всі атаки», спрямовані проти нього.

Трамп також подякував учасникам конференції консерваторів CPAC за їхню відданість «здоровому глузду, консервативним принципам та спільній цивілізації», яку поділяють американці, угорці та європейці.

«Наші дві країни прокладають шлях до оновленого Заходу, який захищатиме своїх громадян, виховуватиме своїх дітей та вестиме світ для майбутніх поколінь», – додав Трамп.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто регулярно інформував свого російського колегу Сергія Лаврова про хід засідань Європейського Союзу. 

Також, згідно з розслідуванням The Washington Post, російська Служба зовнішньої розвідки розробила план під назвою «Те, що змінює правила гри», щоб врятувати рейтинг прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Через погіршення стану економіки та падіння рейтингу Орбана (який зараз поступається реформатору Петеру Мадьяру), російські оперативники запропонували радикальний крок: інсценувати замах на вбивство угорського прем'єра. 

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європейський Союз не зможе обійтися без російських енергоносіїв у нинішніх умовах. Заява прозвучала після зустрічі глав держав і урядів країн ЄС, де одним із ключових питань стала угорська блокада кредиту Україні на тлі зупинки постачання російської нафти через трубопровід «Дружба».

