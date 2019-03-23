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    Політика

    Тимошенко в Червонограді звернулась до шахтарів

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    Лідер &laquo;Батьківщини&raquo; нагадала, що за часи її прем&rsquo;єрства було&nbsp;ухвалено&nbsp;закон про престижність шахтарської праці - Тимошенко в Червонограді звернулась до шахтарів
    Лідер «Батьківщини» нагадала, що за часи її прем’єрства було ухвалено закон про престижність шахтарської праці

    «Після виборів я негайно приїду в Червоноград і тут ми розпочнемо нову історію вугільної галузі», - Тимошенко

    Кандидат у президенти від партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко на мітингу у Червонограді на Львівщині заявила, що новий президент відновить вугільну галузь. Про це йдеться на партійному сайті.

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    «Після виборів я негайно приїду в Червоноград і тут ми розпочнемо нову історію вугільної галузі. Адже Червоноград завжди був славною землею, що давала Україні енергетичну незалежність», – нагадала лідер «Батьківщини».

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    Кандидат у президенти зауважила, що сьогодні, на жаль, шахтарі працюють за мінімальну зарплату, що до того ж місяцями не виплачують. «Окрім того, наші шахти закинуті і не інвестуються», - додала вона.

    Лідер «Батьківщини» також нагадала, що за часи її прем’єрства було ухвалено закон про престижність шахтарської праці. Таким чином працю шахтарів підняли тоді на найвищий рівень, адже «це не лише праця, це енергетична незалежність України і здатність відмовитися від частини природного газу».

    «Ми тоді піднімали вугільну галузь і зараз піднімемо!» – переконана голова партії «Батьківщина».

    Виступаючи на мітингу, Юлія Тимошенко щиро подякувала шахтарям за працю та зазначила, що зберігає вручені шахтарями два ордени «Шахтарської слави», як найцінніші.

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