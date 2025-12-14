Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У сусідній з Україною країні вперше за 40 років зафіксовано випадки небезпечної хвороби

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У сусідній з Україною країні вперше за 40 років зафіксовано випадки небезпечної хвороби
Проказа вражає шкіру, периферичні нерви, слизову оболонку верхніх дихальних шляхів та очей
фото з відкритих джерел

Хворими виявилися дві масажистки віком 21 та 25 років

У Румунії виявили два підтверджені випадки лепри, або прокази, у працівниць спа-центру в північно-західному місті Клуж. Це перші зафіксовані випадки захворювання в країнах Європейського Союзу за останні понад 40 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За даними Міністерства охорони здоров’я країни, хворими виявилися дві масажистки – громадянки Індонезії віком 21 та 25 років. Нині вони проходять лікування. Крім того, ще двох осіб перевіряють на наявність інфекції.

Міністр охорони здоров’я Алесандру Рогобете запевнив, що відвідувачам спа-центру не варто хвилюватися, оскільки проказа передається лише за умови тривалого й тісного контакту. За його словами, одна з пацієнток нещодавно повернулася з Азії, де протягом місяця перебувала разом зі своєю матір’ю, яка нині перебуває в лікарні з таким самим діагнозом.

На час проведення епідеміологічного розслідування влада ухвалила рішення тимчасово припинити роботу спа-центру, повідомили представники системи охорони здоров’я.

У Міністерстві охорони здоров’я також нагадали, що попередній підтверджений випадок лепри, також відомої як хвороба Гансена, був зафіксований у Румунії 44 роки тому.

Проказа – хронічне інфекційне захворювання, переважно спричинене бактерією Mycobacterium leprae. Захворювання вражає шкіру, периферичні нерви, слизову оболонку верхніх дихальних шляхів та очей.

Серед симптом лепри – зміни зовнішнього вигляду в деяких ділянках шкіри, які виділяються потовщенням, набряклістю чи онімінням; виникнення безболісних виразок або ран на стопах; поява червоних або фіолетових вузликів або грудочок на шкірі; гіпертрофія нервів; слабкість або параліч; втрата волосся на бровах або віях; втрата зору або інші проблеми з очима.

До слова, американські лікарі зафіксували, ймовірно, найтриваліший епізод зараження Covid-19: інфекція зберігалася в організмі пацієнта 776 днів до його смерті. 

Нагадаємо, в Україні офіційно підтвердили випадки двох нових субваріантів коронавірусу – «Nimbus» та «Stratus». Ці мутації штаму «Омікрон» наразі є домінуючими у світі.

Читайте також:

Теги: інфекція влада хвороба Румунія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Питання раціонального споживання електрики й об’єднання зусиль на всіх рівнях, щоб допомогти нашій енергосистемі – наразі пріоритет
Влада закликала бізнес у Києві зменшити підсвітку реклами
Вчора, 19:50
Олександр Бутягін
Російська еміграція у паніці: чим обернувся арешт Бутягіна
12 грудня, 16:37
Перемогу здобув Чіпріан Чуку, кандидат від ліберальної партії
Бухарест обрав нового мера: ним став ліберал Чіпріан Чуку
8 грудня, 01:51
Румунські військові повідомляли, що 3 грудня знешкодили український морський дрон у Чорному морі
СБУ спростувала заяву Румунії про знищення дрона Sea Baby
4 грудня, 06:38
Стало відомо про хід рятувальних робіт у житловому комплексі Wang Fuk Court
Смертельна пожежа в Гонконзі: кількість жертв зростає, нові подробиці
28 листопада, 14:55
Окупанти атакували Запоріжжя: пошкоджено супермаркет
Атака на Дніпро та Запоріжжя, вибухи у Росії: головне за ніч
23 листопада, 07:14
Після тривалого лікування артист перебуває у комі
Виконавець українського суперхіта «Повільно» впав в кому
19 листопада, 12:18
Вибухові роботи заплановані на Ольшаницькому родовищі гранітів
На Білоцерківщині буде чутно звуки вибухів: влада назвала причину
17 листопада, 10:05
Трамп знову зробив заяву про ядерні випробування
Атака на Дніпро, вибухи в Росії, заява Трампа: головне за ніч
15 листопада, 05:54

Соціум

У Австралії випадковий перехожий зумів роззброїти терориста, який розстрілював людей на пляжі
У Австралії випадковий перехожий зумів роззброїти терориста, який розстрілював людей на пляжі
У сусідній з Україною країні вперше за 40 років зафіксовано випадки небезпечної хвороби
У сусідній з Україною країні вперше за 40 років зафіксовано випадки небезпечної хвороби
Поліція затримала агресивного поляка, який погрожував продавчині з України
Поліція затримала агресивного поляка, який погрожував продавчині з України
У Європі діяли «українські нацисти»: хто за ними стояв
У Європі діяли «українські нацисти»: хто за ними стояв
Почав розвалюватися в повітрі: з’явилися кадри аварії військового літака Ан-22 у Росії
Почав розвалюватися в повітрі: з’явилися кадри аварії військового літака Ан-22 у Росії
У Сіднеї стався теракт під час святкування Хануки: є загиблі (оновлено)
У Сіднеї стався теракт під час святкування Хануки: є загиблі (оновлено)

Новини

Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
Вчора, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
Вчора, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua