У сусідній з Україною країні вперше за 40 років зафіксовано випадки небезпечної хвороби

Хворими виявилися дві масажистки віком 21 та 25 років

У Румунії виявили два підтверджені випадки лепри, або прокази, у працівниць спа-центру в північно-західному місті Клуж. Це перші зафіксовані випадки захворювання в країнах Європейського Союзу за останні понад 40 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За даними Міністерства охорони здоров’я країни, хворими виявилися дві масажистки – громадянки Індонезії віком 21 та 25 років. Нині вони проходять лікування. Крім того, ще двох осіб перевіряють на наявність інфекції.

Міністр охорони здоров’я Алесандру Рогобете запевнив, що відвідувачам спа-центру не варто хвилюватися, оскільки проказа передається лише за умови тривалого й тісного контакту. За його словами, одна з пацієнток нещодавно повернулася з Азії, де протягом місяця перебувала разом зі своєю матір’ю, яка нині перебуває в лікарні з таким самим діагнозом.

На час проведення епідеміологічного розслідування влада ухвалила рішення тимчасово припинити роботу спа-центру, повідомили представники системи охорони здоров’я.

У Міністерстві охорони здоров’я також нагадали, що попередній підтверджений випадок лепри, також відомої як хвороба Гансена, був зафіксований у Румунії 44 роки тому.

Проказа – хронічне інфекційне захворювання, переважно спричинене бактерією Mycobacterium leprae. Захворювання вражає шкіру, периферичні нерви, слизову оболонку верхніх дихальних шляхів та очей. Серед симптом лепри – зміни зовнішнього вигляду в деяких ділянках шкіри, які виділяються потовщенням, набряклістю чи онімінням; виникнення безболісних виразок або ран на стопах; поява червоних або фіолетових вузликів або грудочок на шкірі; гіпертрофія нервів; слабкість або параліч; втрата волосся на бровах або віях; втрата зору або інші проблеми з очима.

