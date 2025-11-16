Головна Гроші Економіка
Корупція в енергетиці: Тимошенко запропонувала владі рішення

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Корупція в енергетиці: Тимошенко запропонувала владі рішення
Тимошенко: Корупція на крові стала можливою через монополізацію влади та зовнішнє управління
фото: ba.org.ua

Тимошенко закликала владу до рішучих і радикальних кроків

Вийти з енергетичного скандалу та повернути довіру українців можливо лише через суворе покарання всіх причетних до корупційних схем в енергетиці. Таке переконання висловила лідерка «Батьківщини» на своєму офіційному Youtube-каналі.

«Я вважаю, що корупція у воюючій країні – це жахливе, нелюдяне і неприпустиме явище. Всі винні та причетні мають бути найжорсткіше покарані», – заявила Юлія Тимошенко.

На її думку, цинічне розкрадання коштів під час війни стало можливим через «корпоративну реформу», внаслідок якої в українського народу забрали можливість управляти власними ресурсами й державними монополіями, та передали їх під контроль міжнародних наглядових рад. Водночас моновлада лише сприяла розквіту корупції через турборежим ухвалених не в інтересах українського народу законів.

«Я постійно говорю, що із 2014 року у нас триває дві війни. Російські окупанти захоплюють наші землі та руйнують наші оселі. А глобальні олігархічні структури, знищують Україну зсередини – забираючи ресурси та найцінніші підприємства, нав’язуючи невластиві нам цінності і, зрештою, позбавляючи українців права управляти своєю державою», – додала лідерка «Батьківщини».

Вона також зауважила, що «Батьківщина» – єдина в парламенті голосувала проти так званих законів «про корпоративну реформу».

Юлія Тимошенко закликала владу до рішучих і радикальних кроків. Вона вважає за потрібне першочергово покарати усіх винних та причетних до розкрадань. Буде доцільно також дати можливість опозиції перевірити фінансові звіти всіх державних монополій та за результатами аналізу прозвітувати перед суспільством.

«Якщо моновладі немає чого приховувати, потрібно дати опозиції таке право», – зазначила Юлія Тимошенко.

Крім того, лідерка «Батьківщини» наполягає на зниженні тарифів для споживачів шляхом усунення посередників і корупційної складової. Варто також скасувати «корпоративну реформу» та інші закони, які передали управління нашими природними монополіями міжнародним наглядовим радам.

«Такий законопроєкт наша команда вже внесла до парламенту. Будемо вимагати його негайного ухвалення», – повідомила Юлія Тимошенко.

Щоб унеможливити повторення подібних скандалів, Тимошенко радить позбутися монополії однієї політичної сили та об’єднатися усім демократичним політичним командам у парламенті, аби ухвалювати рішення в інтересах України, а не «обраних» посадовців.

Теги: Юлія Тимошенко корупція в Україні енергетика

