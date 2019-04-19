Зеленський збрехав, що не був у Росії з початку війни - ЗМІ графіка



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Кандидат в президенти України Володимир Зеленський Фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

За інформацією ЗМІ, у травні-червні 2014 року Зеленський чотири рази літав у Росію

Кандидат в президенти України Володимир Зеленський під час дебатів на стадіоні «Олімпійський» заявив про те, що він «не був в Росії з початку війни, це брехня».

Натомість журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» зазначають, що ще у травні-червні 2014 року Зеленський чотири рази літав у Росію – про це свідчать дані про його перетин кордону, які наводять журналісти.

«Зокрема, Володимир Зеленський вилітав із Києва в Москву 7 травня 2014 року, повертався 19 травня. Вже наступного дня знову вилетів у Шереметьєво, звідки повернувся 25 травня. Через шість днів знову вилетів у Москву, повернувся 2 червня 2014 року. Востаннє Володимир Зеленський вилітав напряму в Росію 4 червня, повернувшись 12 червня 2014 року з Домодєдово (Москва)», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, дебати кандидатів у президенти на НСК «Олімпійському» прошли без порушень громадського порядку.

Нагадаємо, на столичному Олімпійському стадіоні пройшли неофіційні дебати між кандидатами на посаду президента України.

Президент Петро Порошенко заявив, що прийме будь-який вибір українців на виборах.

Кандидати обмінювались заготовленими звинуваченнями. Зеленський розповідав про цукерки «Рошен», Свинарчуків і вкрадені чинним президентом 5 років у народу. «Я результат ваших помилок», - підсумував Зеленський.

Порошенко у відповідь розповів про зв’язки Зеленського з олігархом Коломойським та звинуватив кандидата в президенти в некомпетентності.

На слова президента, шо треба не на колінах повзти до Путіна, щоб захистити державу, Зеленський запропонував встати на коліна перед тими, чиї близькі загинули на фронті.

Нагадаємо, Зеленський під час запитання до Петра Порошенка назвав бойовиків «ЛНР» та «ДНР» повстанцями.

До слова, о 21:00 почалися дебати на «Суспільному».

Модератор теледебатів на «Суспільному» Мирослава Барчук повідомила, що у залі є людина, яка може здійснити теракт.

Порошенко покинув студію «Суспільного» раніше через дзвінок Помпео

Нагадаємо, другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня.