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    Три спроби. Парламент провалив закон про електронну систему дозволів на викиди

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    Порядок ведення реєстру інтегрованих довкільних дозволів мав затверджувати Кабінет міністрів - Три спроби. Парламент провалив закон про електронну систему дозволів на викиди
    Порядок ведення реєстру інтегрованих довкільних дозволів мав затверджувати Кабінет міністрів
    Фото: agravery

    Закон пропонував запровадити інтегрований дозвіл, прописати вимоги до моніторингу викидів і інших видів діяльності

    Верховна Рада не змогла з третьої спроби ухвалити за основу законопроєкт №4167 про створення електронної системи видачі дозволів на викиди.

    15 липня «за» проголосували лише 194 депутати. Оскільки документ уже двічі відправляли на повторне перше читання до комітету, через відсутність підтримки за основу його відхилили.

    Закон пропонував запровадити інтегрований дозвіл, прописати вимоги до моніторингу викидів і інших видів діяльності.

    Порядок ведення реєстру інтегрованих довкільних дозволів мав затверджувати Кабінет міністрів.

    Очікувалося, що розмір плати за отримання інтегрованого довкільного дозволу становитиме 15 мінімальних заробітних плат. Прогнозована кількість суб’єктів господарювання, які будуть отримувати такий дозвіл, становить близько 3500.

    Раніше комітет з питань антикорупційної політики розглянув доопрацьований законопроект №4167 на предмет відповідності вимогам антикорупційного законодавства. Зазначалося, що він не містить ризиків корупції.

    До слова, сьогодні нардепи зробили перший крок до реформи державного екологічного контролю.

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    Теги: екологія Верховна Рада закон повітря природа
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    Три спроби. Парламент провалив закон про електронну систему дозволів на викиди