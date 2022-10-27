Заступник Єрмака їздить на позашляховику, який передали Україні для гуманітарних цілей (фото)

Авто Chevrolet Tahoe, за повідомленням американської сторони, передали українському Міністерству інфраструктури

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко використовує як службовий автомобіль, який американська компанія General Motors передала Україні для гуманітарних цілей і вивезення людей з зони бойових дій. Про це йдеться в сюжеті Bihus.Info.

Тимошенко регулярно викладає на своїй Facebook-сторінці короткі сюжети про власні поїздки в різні регіони країни, під час яких він спілкується з місцевою владою і мешканцями, інспектує будівництва та ремонти об’єктів. На цих відео журналісти помітили один і той самий автомобіль, яким користується Тимошенко – новий позашляховик Chevrolet Tahoe.

Авто почало з’являтися на відео заступника керівника Офісу Президента навесні. Саме тоді американська компанія General Motors відповіла на заклик української влади і передала Україні 50 нових Chevrolet Tahoe, які мали б використовуватися для гуманітарних цілей та вивозити людей з зони бойових дій.

«Це був дуже корисний досвід – бути частиною команди General Motors, яка кинулася в бій, долала перешкоди і рухалася, щоб доставити ці такі необхідні автомобілі уряду України для гуманітарної роботи», – коментував тоді передачу автомобілів речник General Motors Джордж Свігос.

Авто, за повідомленням американської сторони, передали українському Міністерству інфраструктури.

Виявилося, що в подальшому ці автомобілі були розподілені між різними установами і щонайменше один позашляховик опинився в користуванні Державного управління справами, яке, в свою чергу, опікується Офісом Президента України. Так Chevrolet Tahoe, який мав би використовуватися для гуманітарних цілей, став службовим автомобілем Кирила Тимошенка.

«Дивіться, я дійсно їжджу на Шевроле Тахо, це автомобіль Державного управління справами, це не моя особиста автівка чи ще когось. Це на балансі держави, Державного управління справами, яке забезпечує автівками і Офіс Президента», – прокоментував Тимошенко у розмові з Bihus.Info.

За його словами, більше 100 автомобілів, які вже перебувають на балансі автобази ДУС, серед яких і кількарічні Toyota Camry та Land Cruiser, Mercedes V250, Volkswagen Transporter, недостатньо, тож передане General Motors авто було їм потрібне.

«На ньому вже наїздили близько 40 тис. кілометрів, їжджу разом зі співробітниками Офісу, регіонального департаменту, тому що ми намагаємося якомога швидше їхати на деокуповані території, щоб проконтролювати що там відбувається», – заявив Тимошенко.

Проблеми в тому, що авто, яке Україна просила в General Motors для одних цілей, використовується зовсім для інших на фоні суттєвого дефіциту транспортних засобів у військових, Тимошенко, за його ж словами, не бачить.

«Ці Шевроле Тахо неброньовані, тому я не бачу сенсу в тому, щоб їх передавати саме на фронт, це трохи інша автівка», – заявив заступник керівника Офісу Президента.

Разом з цим, «збір на автомобілі для ЗСУ» нині є одним з найбільш поширених серед українців. За словами волонтера Святослава Літинського, чия група з лютого вже привезла для армії понад 300 авто, військові можуть чекати на транспортний засіб по 4-5 тижнів.

Це, в основному, старі пікапи та позашляховики, яких в сусідніх країнах вже практично не залишилося. Держава, за словами Літинського, участі в забезпеченні військових звичайними авто практично не бере.

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