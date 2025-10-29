Головна Країна Політика
Центральна виборча комісія зареєструвала нардепом Дмитра Слинька

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Дмитро Слинько – український ексжурналіст
фото: Dmytro Slynko/Facebook

Дмитро Слинько народився у Києві

Центральна виборча комісія зареєструвала нового народного депутата України Дмитра Слинька. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ЦВК.

До Комісії надійшла постанова Верховної Ради України, що засвідчує дострокове припинення повноважень народної депутатки України Анни Колісник.
Анна Колісник була обрана на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії «Слуга народу».

Центральна виборча комісія зареєструвала нардепом Дмитра Слинька фото 1

«Розглянувши документи, Комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України Дмитра Слинька, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, від політичної партії «Слуга народу» під № 151», – йдеться у повідомленні.

За даними руху «Чесно», Дмитро Слинько народився у Києві. Закінчив Київський національний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «міжнародна економіка». Раніше працював журналістом.

У 2019 році був включений до виборчого списку партії «Слуга народу» під №151 як безпартійний кандидат. Після складання депутатських повноважень Анною Колісник ЦВК зареєструвала Слинька народним депутатом України.

Нагадаємо, 21 жовтня Рада достроково припинила повноваження народної депутатки від фракції «Слуга народу» Анни Колісник.

Теги: партія Слуга народу ЦВК

