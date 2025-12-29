Трамп обговорив з Путіним усі пункти мирного плану – президент

Зеленський каже, що Трамп і Путін пункт за пунктом пройшлися по мирному плану

Американський лідер розповів українському президенту, на що готовий очільник Кремля у межах мирної угоди

Американський президент Дональд Трамп під час розмови з російським диктатором Володимиром Путіним обговорив 20 пунктів мирного плану. Про це розповів глава держави Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє «Главком».

За словами українського лідера, очільник США проговорив з Путіним усі 20 пунктів мирного плану, пункт за пунктом. Глава держави наголосив, що потрібно, аби всі були в одному контексті і «проговорювали саме цей документ, а не інший».

Володимир Зеленський розповів про розмову Дональда Трампа з Путіним щодо мирних переговорів pic.twitter.com/VFzcai4kxx — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 29, 2025

«І він сказав на що Путін готовий. Я не хочу говорити зараз деталі. Але я сказав президенту, що для нас дуже вадливо, це не перший раз, коли Путін щось говорить, а робить інші справи. Для нас важливо, щоб слова збігалися з діями», – каже глава держави.

Нагадаємо, переговори між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом у Флориді завершилися оголошенням про значний дипломатичний прорив. За словами українського президента, переговори продемонстрували повну єдність щодо військової підтримки та безпекових гарантій. Питання підтримки з боку США узгоджено на 100%, спільні гарантії США та Європи – на 90%.

Трамп заявив про готовність особисто приїхати до Києва та виступити у Верховній Раді.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський запропонував американському лідеру Дональду Трампу надати Україні гарантії безпеки на 30-50 років.

До слова, європейські партнери очікують від Кремля реальних кроків, які підтвердять відкритість до переговорів та припинення вогню. Такого висновку дійшли лідери ЄС за підсумками спільної телефонної розмови з Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським.