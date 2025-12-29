Мирні переговори. Зеленський розказав, над чим тепер думає Трамп
За словами українського президента, він запропонував Сполученим Штатам надати Україні довгострокові гарантії безпеки
Президент України Володимир Зеленський запропонував американському лідеру Дональду Трампу надати Україні гарантії безпеки на 30-50 років. Про це розповів глава держави, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє «Главком».
За словами президента, Україна отримає гарантії від США щонайменше на 15 років з можливістю продовження їхнього терміну.
Володимир Зеленський запропонував Сполученим Штатам надати Україні довгострокові гарантії безпеки
«Я підняв це питання з президентом. Я сказав йому, що у нас вже війна йде і вона вже майже 15 років. Тому дуже хотілося б, щоб гарантії були довшими. І я йому сказав, що ми б дуже хотіли розглянути можливість 30, 40, 50 років. І це тоді буде історичне рішення президента Трампа. Президент сказав, що буде думати», – каже Зеленський.
Нагадаємо, переговори між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом у Флориді завершилися оголошенням про значний дипломатичний прорив. За словами українського президента, переговори продемонстрували повну єдність щодо військової підтримки та безпекових гарантій. Питання підтримки з боку США узгоджено на 100%, спільні гарантії США та Європи – на 90%.
Трамп заявив про готовність особисто приїхати до Києва та виступити у Верховній Раді.
До слова, європейські партнери очікують від Кремля реальних кроків, які підтвердять відкритість до переговорів та припинення вогню. Такого висновку дійшли лідери ЄС за підсумками спільної телефонної розмови з Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським.
