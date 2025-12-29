Головна Країна Політика
Мирні переговори. Зеленський розказав, над чим тепер думає Трамп

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Мирні переговори. Зеленський розказав, над чим тепер думає Трамп
Трамп пообіцяв розглянути 50-річні гарантії безпеки для України
фото: Офіс президента

За словами українського президента, він запропонував Сполученим Штатам надати Україні довгострокові гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський запропонував американському лідеру Дональду Трампу надати Україні гарантії безпеки на 30-50 років. Про це розповів глава держави, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє «Главком».

За словами президента, Україна отримає гарантії від США щонайменше на 15 років з можливістю продовження їхнього терміну.

«Я підняв це питання з президентом. Я сказав йому, що у нас вже війна йде і вона вже майже 15 років. Тому дуже хотілося б, щоб гарантії були довшими. І я йому сказав, що ми б дуже хотіли розглянути можливість 30, 40, 50 років. І це тоді буде історичне рішення президента Трампа. Президент сказав, що буде думати», – каже Зеленський.

Нагадаємо, переговори між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом у Флориді завершилися оголошенням про значний дипломатичний прорив. За словами українського президента, переговори продемонстрували повну єдність щодо військової підтримки та безпекових гарантій. Питання підтримки з боку США узгоджено на 100%, спільні гарантії США та Європи – на 90%.

Трамп заявив про готовність особисто приїхати до Києва та виступити у Верховній Раді.

До слова, європейські партнери очікують від Кремля реальних кроків, які підтвердять відкритість до переговорів та припинення вогню. Такого висновку дійшли лідери ЄС за підсумками спільної телефонної розмови з Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським.

