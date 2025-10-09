Для Чорновол продовжено строк подання документів для реєстрації депутаткою

Комісія встановила строк подання Тетяною Чорновол до ЦВК документів

Центральна виборча комісія продовжила на рік строк подання Тетяною Чорновол документів для її реєстрації народною депутаткою України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ЦВК.

До Центральної виборчої комісії 6 жовтня надійшла заява Чорновол, обраної нардепки на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

У заяві йшлося про наявність поважних причин, що перешкоджають Тетяні Чорновол у встановлений законом двадцятиденний строк подати документи, необхідні для реєстрації її народною депутаткою, та було прохання продовжити такий строк до одного року у зв’язку із проходженням нею військової служби в Силах безпеки і оборони.

«Розглянувши вказану заяву, Комісія відповідно до законодавства визнала зазначені в ній причини поважними та встановила строк подання Тетяною Чорновол до ЦВК документів, необхідних для її реєстрації народною депутаткою України, до 6 жовтня 2026 року включно», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, наразі Чорновол діюча військовослужбовиця, з 24 лютого 2022 року воювала на передовій у складі 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.

Раніше військова Тетяна Чорновол, відома завдяки резонансним розслідуванням корупційних схем режиму експрезидента Віктора Януковича та акціям на Майдані під час Революції гідності, розповіла, що її діти мали психологічно не просте дитинство, адже росли без батька та «відчували образу за обріхування і паплюження їхньої матері».