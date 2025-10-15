Головна Одеса Новини
search button user button menu button

ЦВК пояснила, коли Труханов перестане бути мером Одеси

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
ЦВК пояснила, коли Труханов перестане бути мером Одеси
Після того, як Труханов офіційно втратить право бути мером, обов’язки міського голови виконуватиме секретар міськради
фото: Facebook/Геннадій Труханов

Після отримання міськрадою тексту указу президента про втрату громадянства Труханова, його повноваження буде припинено

Центральна виборча комісія вважає, що повноваження мера Одеси Геннадія Труханова будуть припиненими, коли Одеська міськрада отримає текст указу президента про втрату ним громадянства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника голови ЦВК Сергія Дубовика в коментарі «Українській правді».

За словами Дубовика, після того як Труханов втрати право бути мером, обов'язки міського голови виконуватиме секретар міськради. «На мою думку, з моменту отримання тексту указу президента України про втрату громадянства міським головою Одеською міською радою відповідно до законодавства повноваження Одеського міського голови вважаються припиненими, якщо указ не буде оскаржений і суд не зупинить його дію», – сказав він.

Посадовець каже, що в мирний час у такому випадку Верховна Рада призначала б вибори і після початку виборчого процесу починала працювати відповідна система виборчих комісій, проте це неможливо під час воєнного стану.

Таким чином посада міського голови до виборів буде вакантною, а обов'язки мера виконуватиме секретар міськради.
Дубовик уточнив, що з боку ЦВК реакція на дострокове припинення повноважень міського голови не передбачена.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення українського громадянства деяких осіб, які мають російський паспорт. Мова про міського голову Одеси Геннадія Труханова, екснардепа від Партії регіонів Олега Царьова та балетного танцівника Сергія Полуніна.

Тим часом мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що не має російського громадянства. Він назвав рішення президента Володимира Зеленського про припинення його українського громадянства «фальсифікацією».

Після позбавлення Труханова українського громадянства під мерією зібралися протестувальники. Вони вимагали його усунення та створення у місті військової адміністрації.

Читайте також:

Теги: ЦВК Геннадій Труханов Одеса

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рішення про утворення військових адміністрацій ухвалює президент за поданням ОВА або військового командування
Зеленський відповів на петицію про створення військової адміністрації в Одесі
Вчора, 15:15
То наскільки Одеса є українською?
То наскільки Одеса є українською?
8 жовтня, 22:40
Автор петиції вважає, що Зеленський має утворити міську військову адміністрацію для «безперервної та ефективної» роботи органів влади в Одесі
Петиція про створення Одеської МВА набрала необхідну кількість голосів
6 жовтня, 12:56
Росіяни атакували Одесу: зафіксовано влучання
Росіяни атакували Одесу: зафіксовано влучання
5 жовтня, 02:34
Лідія та Олексій втратили домівки, але знайшли одне одного
На Одещині взяла шлюб незвична пара
4 жовтня, 18:14
Уламкові поранення отримав машиніст потяга
Росія атакувала депо «Укрзалізниці» в Одесі (фото)
2 жовтня, 08:42
В Одесі через негоду пошкоджено майже 300 приватних будинків та близько 400 багатоквартирних
Стихійне лихо в Одесі забрало ще одне життя: 2 жовтня оголошено днем жалоби
2 жовтня, 04:41
Галантерник у 2021 році покинув територію України і до цього часу не повернувся
Суд дозволив заочне слідство щодо одеського бізнесмена Галантерника
19 вересня, 17:09
У 2014 році Чорновол було обрано народним депутатом VIII скликання
ЦВК визнала Тетяну Чорновол народною депутаткою
18 вересня, 15:44

Новини

ТЦК-пости і обмеження доступу до пляжів? Юрист розказав, чого чекати одеситам із запровадженням військової адміністрації
ТЦК-пости і обмеження доступу до пляжів? Юрист розказав, чого чекати одеситам із запровадженням військової адміністрації
ЦВК пояснила, коли Труханов перестане бути мером Одеси
ЦВК пояснила, коли Труханов перестане бути мером Одеси
Зеленський підписав указ про створення Одеської міської військової адміністрації
Зеленський підписав указ про створення Одеської міської військової адміністрації
СБУ викрила російського агента, який готував комбінований удар по Одесі
СБУ викрила російського агента, який готував комбінований удар по Одесі
Зеленський призначив начальника Одеської міської військової адміністрації
Зеленський призначив начальника Одеської міської військової адміністрації
В Одесі протестувальники вийшли на мітинг проти Труханова (відео)
В Одесі протестувальники вийшли на мітинг проти Труханова (відео)

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Сьогодні, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua