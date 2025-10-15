ЦВК пояснила, коли Труханов перестане бути мером Одеси

Після того, як Труханов офіційно втратить право бути мером, обов’язки міського голови виконуватиме секретар міськради

Після отримання міськрадою тексту указу президента про втрату громадянства Труханова, його повноваження буде припинено

Центральна виборча комісія вважає, що повноваження мера Одеси Геннадія Труханова будуть припиненими, коли Одеська міськрада отримає текст указу президента про втрату ним громадянства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника голови ЦВК Сергія Дубовика в коментарі «Українській правді».

За словами Дубовика, після того як Труханов втрати право бути мером, обов'язки міського голови виконуватиме секретар міськради. «На мою думку, з моменту отримання тексту указу президента України про втрату громадянства міським головою Одеською міською радою відповідно до законодавства повноваження Одеського міського голови вважаються припиненими, якщо указ не буде оскаржений і суд не зупинить його дію», – сказав він.

Посадовець каже, що в мирний час у такому випадку Верховна Рада призначала б вибори і після початку виборчого процесу починала працювати відповідна система виборчих комісій, проте це неможливо під час воєнного стану.

Таким чином посада міського голови до виборів буде вакантною, а обов'язки мера виконуватиме секретар міськради.

Дубовик уточнив, що з боку ЦВК реакція на дострокове припинення повноважень міського голови не передбачена.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення українського громадянства деяких осіб, які мають російський паспорт. Мова про міського голову Одеси Геннадія Труханова, екснардепа від Партії регіонів Олега Царьова та балетного танцівника Сергія Полуніна.

Тим часом мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що не має російського громадянства. Він назвав рішення президента Володимира Зеленського про припинення його українського громадянства «фальсифікацією».

Після позбавлення Труханова українського громадянства під мерією зібралися протестувальники. Вони вимагали його усунення та створення у місті військової адміністрації.