Коли в Україні завершиться воєнний стан? Відповідь Зеленського

Глава держави назвав умову для скасування воєнного стану в країні

Без отримання Україною дієвих гарантій безпеки завершення воєнного стану неможливе. Про це розповів глава держави Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє «Главком».

За словами українського лідера, воєнний стан завершиться тоді, коли й російсько-українська війна. Для цього Україна має мати гарантії безпеки, які унеможливлять повторну агресію з боку РФ.

«Ми всі хочемо, щоб війна закінчилася. І тоді закінчиться дія воєнного стану. І саме тільки так. Але завершення воєнного стану буде в момент, коли в України з'являться гарантії безпеки. Без гарантій безпеки реально ця війна не закінчилась. Ми не можемо визнати, що вона закінчилася. Тому що може бути ризик повторної агресії з таким сусідом», – пояснив він.

Нагадаємо, переговори між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом у Флориді завершилися оголошенням про значний дипломатичний прорив. За словами українського президента, переговори продемонстрували повну єдність щодо військової підтримки та безпекових гарантій. Питання підтримки з боку США узгоджено на 100%, спільні гарантії США та Європи – на 90%.

Трамп заявив про готовність особисто приїхати до Києва та виступити у Верховній Раді.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський запропонував американському лідеру Дональду Трампу надати Україні гарантії безпеки на 30-50 років.

До слова, європейські партнери очікують від Кремля реальних кроків, які підтвердять відкритість до переговорів та припинення вогню. Такого висновку дійшли лідери ЄС за підсумками спільної телефонної розмови з Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським.