Головна Країна Політика
search button user button menu button

Коли в Україні завершиться воєнний стан? Відповідь Зеленського

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Коли в Україні завершиться воєнний стан? Відповідь Зеленського
Президент: «Ми всі хочемо, щоб війна закінчилася»
фото: Офіс президента

Глава держави назвав умову для скасування воєнного стану в країні

Без отримання Україною дієвих гарантій безпеки завершення воєнного стану неможливе. Про це розповів глава держави Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє «Главком».

За словами українського лідера, воєнний стан завершиться тоді, коли й російсько-українська війна. Для цього Україна має мати гарантії безпеки, які унеможливлять повторну агресію з боку РФ.

«Ми всі хочемо, щоб війна закінчилася. І тоді закінчиться дія воєнного стану. І саме тільки так. Але завершення воєнного стану буде в момент, коли в України з'являться гарантії безпеки. Без гарантій безпеки реально ця війна не закінчилась. Ми не можемо визнати, що вона закінчилася. Тому що може бути ризик повторної агресії з таким сусідом», – пояснив він.

Нагадаємо, переговори між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом у Флориді завершилися оголошенням про значний дипломатичний прорив. За словами українського президента, переговори продемонстрували повну єдність щодо військової підтримки та безпекових гарантій. Питання підтримки з боку США узгоджено на 100%, спільні гарантії США та Європи – на 90%.

Трамп заявив про готовність особисто приїхати до Києва та виступити у Верховній Раді.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський запропонував американському лідеру Дональду Трампу надати Україні гарантії безпеки на 30-50 років.

До слова, європейські партнери очікують від Кремля реальних кроків, які підтвердять відкритість до переговорів та припинення вогню. Такого висновку дійшли лідери ЄС за підсумками спільної телефонної розмови з Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський воєнний стан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заочний арешт Міндіча, удар по Дніпру. Головне за 1 грудня
Заочний арешт Міндіча, удар по Дніпру. Головне за 1 грудня
1 грудня, 21:15
Запорізька атомна електростанція перебуває під російською окупацією з 4 березня 2022 року
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
Глава держави підкреслив, що Україна «постійно додає сил у небі»
Зеленський повідомив про посилення бойової авіації України
10 грудня, 21:14
Зеленський повідомив, що є серйозний прогрес у переговорах щодо гарантій безпеки для України, які мають бути проголосовані в Конгресі США
Зеленський: Конгрес США готовий проголосувати за гарантії безпеки для України
16 грудня, 01:52
Володимир Зеленський провів переговори з Нікосом Христодулідісом
Прогрес на шляху України до ЄС. Зеленський провів зустріч з президентом Кіпру
4 грудня, 16:45
Лукашенко відпустив в'язнів завдяки активній ролі Сполучених Штатів
Білорусь звільнила п’ятьох цивільних українців
13 грудня, 15:58
Глава держави наголосив, що 24/7 триває робота, щоб зробити всі кроки для завершення війни реалістичними та ефективними
«Є хороші ідеї, які можуть спрацювати». Зеленський розповів про перемовини з посланцями Трампа
25 грудня, 18:27
Зеленський наказав модернізувати систему розподілу дронів та стратегію захисту неба
Зеленський наказав модернізувати систему розподілу дронів та стратегію захисту неба
26 грудня, 19:34
Україна не може виробляти самостійно чи спільно з європейцями ракети до іноземних систем ППО, бо не має відповідної ліцензії
Європа притримала постачання Україні ракет ППО: Зеленський назвав причину
20 грудня, 19:59

Політика

Зеленський розкрив наступні кроки переговорів щодо миру
Зеленський розкрив наступні кроки переговорів щодо миру
Глава держави пояснив, чому мирна угода неможлива без референдуму
Глава держави пояснив, чому мирна угода неможлива без референдуму
Коли в Україні завершиться воєнний стан? Відповідь Зеленського
Коли в Україні завершиться воєнний стан? Відповідь Зеленського
Трамп обговорив з Путіним усі пункти мирного плану – президент
Трамп обговорив з Путіним усі пункти мирного плану – президент
Мирні переговори. Зеленський розказав, над чим тепер думає Трамп
Мирні переговори. Зеленський розказав, над чим тепер думає Трамп
Мирні переговори: Трамп зробив перші заяви
Мирні переговори: Трамп зробив перші заяви

Новини

В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua