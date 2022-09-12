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«Закріплення результатів»: Арестович розповів про ситуацію на фронті

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Закріплення результатів»: Арестович розповів про ситуацію на фронті
За словами Арестовича, командування ЗСУ не дозволяє собі захоплюватися – і це – найвища ознака професіоналізму
фото: Олексій Арестович

Арестович: «Для наступу потрібні умови та ресурси і вони створюються не за один день»

Активний контрнаступ ЗСУ зі звільнення захоплених українських міст продовжується. При цьому фаза прориву замінилася на закріплення позицій ЗСУ. Про це повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович.

«Операція триває – не лише на сході, а й у Херсонській області. Фаза прориву, швидкого просування, цунамі замінилася фазою закріплення результатів та боїв за зайняття найбільш вигідних рубежів – як трамплінів для наступних стрибків», – розповів він.

За словами Арестовича, командування ЗСУ не дозволяє собі захоплюватися – і це – найвища ознака професіоналізму. «Для наступу потрібні умови та ресурси і вони створюються не за один день. Результати цунамі на Сході блискучі. Однієї техніки захоплено на те, щоб повністю забезпечити нову нашу механізовану, а то й танкову бригаду», – додав радник Офісу президента.

При цьому Арестович підкреслює, що не можна забувати, що війну поки що не закінчено.  «Війна триває. Будуть ще наші блискавичніші удари, буде і повільне прогризання їхньої оборони – там, де вона міцніша. Удари росіян по нашій інфраструктурі нічого не сповільнять і не скасують. Вони тільки призведуть до прискорення допомоги і – прискорення падіння путінського режиму, відповідно. Путінський режим перебуває в ситуації, що називається в шахах цугцванг – при якому будь-який їхній хід веде до погіршення його позиції», – запевнив він.

Нагадаємо, на Харківщині ЗСУ вийшли до кордону з Росією.

Теги: Олексій Арестович ЗСУ війна

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