ЦВК зареєструвала Олесю Отраднову нардепкою

У 2019 році майбутня депутатка невдало балотувалась до Ради девʼятого скликання від «Слуги народи»

Отраднова займе в парламенті місце Романа Кравця, який відмовився від отримання мандату

Центральна виборча комісія зареєструвала Олесю Отраднову народною депутаткою України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ЦВК.

Зазначається, що Отраднов було визнано обраною депутаткою на позачергових виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії «Слуга народу» Вона була включена до виборчого списку цієї партії під № 160.

Як повідомила пресслужба ЦВК, повноваження народного депутата Отраднова набуде з моменту складення присяги у Верховній Раді.

Олеся Отраднова є фахівчинею у галузі права, докторкою юридичних наук та професоркою. До обрання в парламент вона протягом п’яти років, з 2020 по 2025 рік, очолювала Тренінговий центр прокурорів України, а раніше обіймала посаду заступниці декана юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Раніше Центральна виборча комісія ухвалила низку рішень, що змінюють склад депутатського корпусу від партії «Слуга народу». Командира 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» Юрія Федоренка було виключено з реєстраційного списку у народні депутати, а місце Романа Кравця у парламенті посяде Олеся Отраднова.

Командир відомого підрозділу «Ахіллес» Юрій Федоренко, який перебував у виборчому списку партії «Слуга народу» під №158, особисто звернувся до ЦВК із заявою про скасування його реєстрації.