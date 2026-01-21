Головна Київ Новини
Нардеп повідомив про смерть двох слюсарів у Києві від перенавантаження

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Нардеп повідомив про смерть двох слюсарів у Києві від перенавантаження
За словами нардепа, бригад не вистачає тому люди працюють по дві-три доби без перерви – практично валяться з ніг
фото: ДСНС Києва/Facebook

Нардеп підкреслив, що слюсарі аварійних бригад в Києві працюють в аномально напруженому режимі

Аварійні бригади у Києві працюють у надвисокому темпі, без перерв по декілька днів щоб забезпечити киян теплом світлом та водою. Через перенавантаження комунальники отримують обмороження та фізичне виснаження, деякі фахівці не витримують навантаження. Про це повідомив народний депутат Олексій Кучеренко, інформує «Главком»

Кучеренко підкреслив, що слюсарі аварійних бригад в Києві працюють в аномально напруженому режимі.

«Бригад не вистачає тому люди працюють по дві-три доби без перерви – практично валяться з ніг. Вчора два слюсарі просто померли від дикого перенавантаження. У багатьох зафіксовано обморожування та психофізичне виснаження», – написав він.

Допис Олексія Кучеренка
Допис Олексія Кучеренка
скриншот

Нагадаємо, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень. Зокрема, у багатьох регіонах України наразі вимушено застосовуються аварійні обмеження споживання.

Як повідомлялося, Київ домовився з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ про отримання двох когенераційних установок. Міні-ТЕЦ мають надійти до української столиці наступного тижня.

Зазначимо, що у Києві станом на вечір 20 січня більше мільйона споживачів без світла. Мер столиці Віталій Кличко в інтерв'ю британському виданню The Times заявив, що ситуація з базовими послугами у місті досягла критичної позначки.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

