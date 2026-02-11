Головна Країна Політика
ЦВК визнала Олесю Отраднову новою депутаткою та виключила Юрія Федоренка зі списків

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
ЦВК визнала Олесю Отраднову новою депутаткою та виключила Юрія Федоренка зі списків
колаж: glavcom.ua

ЦВК офіційно визнала Романа Кравця таким, що не набув депутатського мандата

Центральна виборча комісія (ЦВК) ухвалила низку рішень, що змінюють склад депутатського корпусу від партії «Слуга народу». Командира 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» Юрія Федоренка було виключено з реєстраційного списку у народні депутати, а місце Романа Кравця у парламенті посяде Олеся Отраднова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ЦВК.

Командир відомого підрозділу «Ахіллес» Юрій Федоренко, який перебував у виборчому списку партії «Слуга народу» під №158, особисто звернувся до ЦВК із заявою про скасування його реєстрації.

«До Центральної виборчої комісії надійшла заява Юрія Федоренка, включеного до виборчого списку політичної партії «Слуга народу» під № 158 у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, про скасування його реєстрації кандидатом у народні депутати України», – повідомили в ЦВК.

ЦВК офіційно визнала Романа Кравця таким, що не набув депутатського мандата.

Іншим своїм рішенням комісія визнала Олесю Отраднову обраною народною депутаткою замість Романа Кравця, який раніше відмовився від мандата.

В ЦВК повідомили, що Кравець у визначений законодавством строк, до 10 лютого 2026 року включно, не подав до комісії для реєстрації його народним депутатом необхідних документів, а також не подав заяви разом з іншими документами про наявність поважних причин, які перешкоджають йому в установлений законом строк подати документи, необхідні для реєстрації його народним депутатом України.

«Відтак ЦВК визнала Романа Кравця таким, який не набув депутатського мандата», – зазначено у повідомленні.

Водночас ЦВК визнала Отраднову, наступну за черговістю кандидатку, включену до виборчого списку політичної партії «Слуга народу» під № 160, обраною народною депутаткою.

Для її реєстрації народною депутаткою Отраднова не пізніш як на двадцятий день з дня офіційного оприлюднення рішення ЦВК має подати до комісії визначені виборчим законодавством документи. Своєю чергою ЦВК не пізніш як на п'ятий день з дня їх отримання ухвалює відповідне рішення.

Нагадаємо, позафракційний обранець Федір Христенко (обраний до Ради від забороненої ОПЗЖ в одномандатному окрузі на Донеччині), засуджений за державну зраду, невдовзі втратить депутатський мандат. 

