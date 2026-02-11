ЦВК визнала Олесю Отраднову новою депутаткою та виключила Юрія Федоренка зі списків
Центральна виборча комісія (ЦВК) ухвалила низку рішень, що змінюють склад депутатського корпусу від партії «Слуга народу». Командира 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» Юрія Федоренка було виключено з реєстраційного списку у народні депутати, а місце Романа Кравця у парламенті посяде Олеся Отраднова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ЦВК.
Командир відомого підрозділу «Ахіллес» Юрій Федоренко, який перебував у виборчому списку партії «Слуга народу» під №158, особисто звернувся до ЦВК із заявою про скасування його реєстрації.
«До Центральної виборчої комісії надійшла заява Юрія Федоренка, включеного до виборчого списку політичної партії «Слуга народу» під № 158 у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, про скасування його реєстрації кандидатом у народні депутати України», – повідомили в ЦВК.
ЦВК офіційно визнала Романа Кравця таким, що не набув депутатського мандата.
Іншим своїм рішенням комісія визнала Олесю Отраднову обраною народною депутаткою замість Романа Кравця, який раніше відмовився від мандата.
В ЦВК повідомили, що Кравець у визначений законодавством строк, до 10 лютого 2026 року включно, не подав до комісії для реєстрації його народним депутатом необхідних документів, а також не подав заяви разом з іншими документами про наявність поважних причин, які перешкоджають йому в установлений законом строк подати документи, необхідні для реєстрації його народним депутатом України.
«Відтак ЦВК визнала Романа Кравця таким, який не набув депутатського мандата», – зазначено у повідомленні.
Водночас ЦВК визнала Отраднову, наступну за черговістю кандидатку, включену до виборчого списку політичної партії «Слуга народу» під № 160, обраною народною депутаткою.
Для її реєстрації народною депутаткою Отраднова не пізніш як на двадцятий день з дня офіційного оприлюднення рішення ЦВК має подати до комісії визначені виборчим законодавством документи. Своєю чергою ЦВК не пізніш як на п'ятий день з дня їх отримання ухвалює відповідне рішення.
Нагадаємо, позафракційний обранець Федір Христенко (обраний до Ради від забороненої ОПЗЖ в одномандатному окрузі на Донеччині), засуджений за державну зраду, невдовзі втратить депутатський мандат.
