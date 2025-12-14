У Львові п’яний водій вʼїхав у вуличну огорожу і заснув на узбіччі

Водій відмовився пройти перевірку на стан спʼяніння

У Львові правоохоронці затримали пʼяного водія, який вʼїхав у металеву вуличну огорожу, припаркував автомобіль неподалік і заснув. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Патрульну поліцію області.

Близько опівночі 13 грудня поліцейські отримали виклик на ДТП на перехресті вул. Сахарова – Горбачевського. Там водій Toyota вʼїхав у металеву огорожу, загубив номерний знак і втік із місця ДТП.

Перехожі повідомили, що автомобіль поїхав у напрямку вулиці Чупринки. Там патрульні і виявили автомобіль Toyota із характерними пошкодженнями та втраченим одним номерним знаком.

Водій у цей момент спав. Поліцейські його розбудили і зʼясували, що він нетверезий. Від перевірки він відмовився. На 24-річного водія склали протокол про ДТП, втечу з місця і керування з ознаками алкогольного спʼяніння. Також патрульні винесли постанову за відсутність усіх документів для керування автомобілем.

Нагадаємо, 13 грудня, близько 18:20 на автодорозі «Львів-Самбір-Ужгород» поблизу села Тершів Самбірського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення мінівена Renault Kangoo з автобусом Еталон загинув водій мінівена, 60-річний мешканець Самбірського району.

Також поблизу села Саксагань Кам’янського району на автошляху «Стрий-Луганськ-Ізварине» сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення шкільного автобуса «ЗАЗ» та автомобіля Volkswagen Transporter загинули двоє чоловіків. Крім того, семеро осіб, серед яких одна дитина, отримали травми та були госпіталізовані.