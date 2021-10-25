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    Український міністр порівняв себе зі Джеймсом Бондом (фото)

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    &laquo;Який уряд, такий і Джеймс Бонд&raquo;, &ndash; написали українські користувачі - Український міністр порівняв себе зі Джеймсом Бондом (фото)
    «Який уряд, такий і Джеймс Бонд», – написали українські користувачі
    фото: Denis Malyuska/Facebook

    Малюська намагається привернути увагу громадян епатажними вчинками та заявами

    Міністр юстиції України Денис Малюська опублікував на своїй сторінці в Facebook фото на тлі графіті з головним героєм романів британського письменника Яна Флемінга і кіногероєм Джеймсом Бондом і порівняв себе з ним.

    Коментар до запису чиновник супроводжував алюзією на відому репліку «агента 007». «Малюська. Деніс Малюська», – зазначив він і пояснив, що «перебуває справа» від портрета «коммандера».

    Фото: Денис Малюська/Facebook
    Фото: Денис Малюська/Facebook

    «Який уряд, такий і Джеймс Бонд», «Той, що зліва, порушує масочний режим», «Коли б на вулиці, подумав, що бомж», «Продати все за 24 години», – написали українські користувачі в коментарях під постом.

    Малюська намагається привернути увагу громадян епатажними вчинками та заявами. Так, у 2020 році він критикував борщ, який подається арештантам у київських СІЗО, брав участь в кулінарному батлі та звітував про підсумки своєї роботи в костюмі Діда Мороза.

    У вересні 2021 року Малюська взагалі запропонував українцям купувати в'язниці замість квартир у рамках «великого розпродажу» пенітенціарних установ.

    Також Малюська запропонував власникам медіа-компаній пройти перевірку на детекторі брехні і відповісти на запитання, чи виплачують вони тіньові зарплати.

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    Теги: міністр СІЗО чиновник Денис Малюська
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    Український міністр порівняв себе зі Джеймсом Бондом (фото)