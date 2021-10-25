Український міністр порівняв себе зі Джеймсом Бондом (фото)

Малюська намагається привернути увагу громадян епатажними вчинками та заявами

Міністр юстиції України Денис Малюська опублікував на своїй сторінці в Facebook фото на тлі графіті з головним героєм романів британського письменника Яна Флемінга і кіногероєм Джеймсом Бондом і порівняв себе з ним.

Коментар до запису чиновник супроводжував алюзією на відому репліку «агента 007». «Малюська. Деніс Малюська», – зазначив він і пояснив, що «перебуває справа» від портрета «коммандера».

Фото: Денис Малюська/Facebook

«Який уряд, такий і Джеймс Бонд», «Той, що зліва, порушує масочний режим», «Коли б на вулиці, подумав, що бомж», «Продати все за 24 години», – написали українські користувачі в коментарях під постом.

Малюська намагається привернути увагу громадян епатажними вчинками та заявами. Так, у 2020 році він критикував борщ, який подається арештантам у київських СІЗО, брав участь в кулінарному батлі та звітував про підсумки своєї роботи в костюмі Діда Мороза.

У вересні 2021 року Малюська взагалі запропонував українцям купувати в'язниці замість квартир у рамках «великого розпродажу» пенітенціарних установ.

Також Малюська запропонував власникам медіа-компаній пройти перевірку на детекторі брехні і відповісти на запитання, чи виплачують вони тіньові зарплати.