У Нікополі сьогодні оголошено день жалоби. Президент зробив заяву

Зеленський наголосив, що кожної доби близько 200 керованих авіабомб РФ запускає по українських громадах

Президент Володимир Зеленський заявив, що лише за один день 6 серпня на Дніпровщині росіяни вбили чотирьох людей і вісьмох поранили. За його словами, тому Україна завдає Росії ударів у відповідь на її терор. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента.

«Сьогодні в Нікополі день жалоби за загиблими. Три людини там були вбиті абсолютно підло. Рятувальник, працівник ДСНС України Данило Хижняк – молодий хлопець, 23 роки, порятунок людей був його роботою. І це – мішень для Росії. Також загинули Юрій Крутінь, 62 роки, Наталія Шушвар, 49 років, – звичайні люди, звичайні мешканці Нікополя. Мої співчуття рідним та близьким», – йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що кожної доби близько 200 керованих авіабомб РФ запускає по громадах: «Жодна країна світу не впоралась би з таким терором наодинці, і важливо, що Україні допомагають. Важливо й те, що жодна українська громада не залишається наодинці зі своїми проблемами – завжди отримує допомогу, завжди отримує необхідні рішення. Ми в Україні всі пліч-о-пліч для захисту наших людей, нашої держави».

«І саме тому вже 1261-й день Україна захищається, зберігає свою незалежність та незмінно завдає Росії ударів у відповідь на її терор, на її війну. Російська логістика, російська нафтопереробка, воєнна економіка – усе це цілком справедливо отримує відповіді від українців, від України. І я дякую кожному нашому воїну за влучність. Разом захищаємось. Разом дотискаємо Росію до припинення агресії. Слава Україні!», – наголосив президент.

Нагадаємо, ворог ввечері 6 серпня атакував службовий автомобіль ДСНС. Внаслідок атаки загинув один рятувальник та двоє цивільних. Рятувальники потрапили під обстріл зі ствольної артилерії під час обстеження території після попереднього ворожого обстрілу – сталося пряме влучання у службовий автомобіль ДСНС.