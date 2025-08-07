Головна Країна Політика
У Нікополі сьогодні оголошено день жалоби. Президент зробив заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Нікополі сьогодні оголошено день жалоби. Президент зробив заяву
6 серпня росіяни обстріляли рятувальників на Дніпропетровщині
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Зеленський наголосив, що кожної доби близько 200 керованих авіабомб РФ запускає по українських громадах

Президент Володимир Зеленський заявив, що лише за один день 6 серпня на Дніпровщині росіяни вбили чотирьох людей і вісьмох поранили. За його словами, тому Україна завдає Росії ударів у відповідь на її терор. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента.

«Сьогодні в Нікополі день жалоби за загиблими. Три людини там були вбиті абсолютно підло. Рятувальник, працівник ДСНС України Данило Хижняк – молодий хлопець, 23 роки, порятунок людей був його роботою. І це – мішень для Росії. Також загинули Юрій Крутінь, 62 роки, Наталія Шушвар, 49 років, – звичайні люди, звичайні мешканці Нікополя. Мої співчуття рідним та близьким», – йдеться у повідомленні.

У Нікополі сьогодні оголошено день жалоби. Президент зробив заяву фото 1

Зеленський наголосив, що кожної доби близько 200 керованих авіабомб РФ запускає по громадах: «Жодна країна світу не впоралась би з таким терором наодинці, і важливо, що Україні допомагають. Важливо й те, що жодна українська громада не залишається наодинці зі своїми проблемами – завжди отримує допомогу, завжди отримує необхідні рішення. Ми в Україні всі пліч-о-пліч для захисту наших людей, нашої держави».

У Нікополі сьогодні оголошено день жалоби. Президент зробив заяву фото 2

«І саме тому вже 1261-й день Україна захищається, зберігає свою незалежність та незмінно завдає Росії ударів у відповідь на її терор, на її війну. Російська логістика, російська нафтопереробка, воєнна економіка – усе це цілком справедливо отримує відповіді від українців, від України. І я дякую кожному нашому воїну за влучність. Разом захищаємось. Разом дотискаємо Росію до припинення агресії. Слава Україні!», – наголосив президент.

Нагадаємо, ворог ввечері 6 серпня атакував службовий автомобіль ДСНС. Внаслідок атаки загинув один рятувальник та двоє цивільних. Рятувальники потрапили під обстріл зі ствольної артилерії під час обстеження території після попереднього ворожого обстрілу – сталося пряме влучання у службовий автомобіль ДСНС.

