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Росіяни обстріляли рятувальників на Дніпропетровщині: є жертви

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Росіяни обстріляли рятувальників на Дніпропетровщині: є жертви
Працівники ДСНС потрапили під обстріл зі ствольної артилерії
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Унаслідок удару загинув 23-річний рятувальник, ще трьох поранено

Ворог ввечері 6 серпня атакував службовий автомобіль ДСНС. Внаслідок атаки загинув один рятувальник та двоє цивільних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Як повідомляється, рятувальники потрапили під обстріл зі ствольної артилерії під час обстеження території після попереднього ворожого обстрілу – сталося пряме влучання у службовий автомобіль ДСНС.

Росіяни обстріляли рятувальників на Дніпропетровщині: є жертви фото 1
Росіяни обстріляли рятувальників на Дніпропетровщині: є жертви фото 2
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Внаслідок удару загинув 23-річний рятувальник – Данило Хижняк, а також двоє цивільних осіб. Поранень зазнали ще четверо осіб – троє працівників ДСНС та цивільний чоловік.

Нагадаємо, 29 липня російські загарбники поранили чотирьох рятувальників на Донеччині.

До слова, російські загарбники атакували рятувальників, які ліквідували пожежу у Дніпропетровській області після чергового обстрілу РФ. Війська російської армії дронами атакували одне із селищ Синельниківського району. В результаті там загорівся вантажний автомобіль. Коли рятувальники розпочали ліквідацію пожежі, то потрапили під повторний обстріл.

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Теги: ДСНС Дніпропетровщина обстріл

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