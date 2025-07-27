Зеленський і Фон дер Ляєн обговорили майбутнє антикорупційних реформ

Зеленський: важливо, щоб законопроєкт був ухвалений невідкладно, уже наступного тижня

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, під час якої сторони зосередились на питаннях європейської інтеграції України, посилення санкцій проти Росії та функціонування антикорупційної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Однією з ключових тем розмови став законопроєкт, який має гарантувати незалежність та ефективність антикорупційних органів України. Зеленський подякував Єврокомісії за надану експертизу, і обидва лідери зійшлися на думці, що цей законопроєкт має бути ухвалений невідкладно, вже наступного тижня.

Президент України також поінформував про продовження реформ для отримання фінансової допомоги в межах механізму Ukraine Facility. Він повідомив, що сьогодні підписав закони про реформу АРМА та факторинг. Урсула фон дер Ляєн, зі свого боку, відзначила прогрес України у виконанні відповідних індикаторів.

Володимир Зеленський подякував Європейському Союзу за ухвалення 18-го пакета санкцій проти Росії, особливо відзначивши зниження граничної ціни на російську нафту до 47,6 доларів за барель. Президент підкреслив, що Україна продовжує синхронізацію європейських санкцій, і всі 18 пакетів вже чинні в країні.

Лідери також окремо обговорили євроінтеграційний шлях України та зусилля, необхідні для відкриття першого переговорного кластера. Сторони домовилися працювати в цьому напрямі максимально оперативно, що свідчить про спільну рішучість прискорити інтеграцію України до ЄС.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 27 липня підписав законопроєкт 12374-д, який вносить зміни до законодавства України щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), а також вдосконалює механізми управління активами.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 12306 про факторинг. Відповідне позначення з’явилося на сайті Верховної ради України.

Законопроєкт, підписаний президентом, передбачає удосконалення регулювання факторингу в Україні та окремих положень чинних законів України, які стосуються надання факторингових послуг.