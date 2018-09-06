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    Політика

    У посольстві США прокоментували рішення суду щодо журналістки Седлецької

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    Наталія Седлецька - У посольстві США прокоментували рішення суду щодо журналістки Седлецької
    Наталія Седлецька

    «Українська влада має підтримувати незалежну журналістику», - зазначили у посольстві

    Рішення суду щодо доступу до інформації з телефону головної редакторки програми журналістських розслідувань «Схеми» Наталки Седлецької може негативно вплинути на свободу преси в Україні.

    Про це заявило посольство США в Києві.

    «Ми стурбовані тим, що вчорашнє рішення суду щодо журналістки-розслідувачки Наталії Седлецької може мати несприятливий вплив на свободу преси та зусилля щодо боротьби з корупцією в Україні. Українська влада має підтримувати незалежну журналістику», – пише посольство у Twitter.

    Напередодні в ОБСЄ та ЄС також відреагували на доступ ГПУ до телефонів українських журналістів.

    Раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура, згідно з ухвалою Печерського райсуду, отримала доступ до інформації з телефону журналістки та головного редактора програми розслідувань «Схеми» Наталії Седлецькоїпротягом 17 місяців. Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода заявило про обурення даною ухвалою суду.

    Пізніше в Генеральній прокуратурі заявили, що не втручатимуться у професійну діяльність та особисте життя Седлецької, до телефону якої ГПУ отримала доступ.

    Згодом журналістка Крістіна Бердинських також повідомила про отримання доступу ГПУ до її телефону.

    У середу речниця генпрокурора підтвердила, що загалом ГПУ отримала доступ до телефонів трьох людей.

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