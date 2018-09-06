У посольстві США прокоментували рішення суду щодо журналістки Седлецької
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«Українська влада має підтримувати незалежну журналістику», - зазначили у посольстві
Рішення суду щодо доступу до інформації з телефону головної редакторки програми журналістських розслідувань «Схеми» Наталки Седлецької може негативно вплинути на свободу преси в Україні.
Про це заявило посольство США в Києві.
«Ми стурбовані тим, що вчорашнє рішення суду щодо журналістки-розслідувачки Наталії Седлецької може мати несприятливий вплив на свободу преси та зусилля щодо боротьби з корупцією в Україні. Українська влада має підтримувати незалежну журналістику», – пише посольство у Twitter.
Напередодні в ОБСЄ та ЄС також відреагували на доступ ГПУ до телефонів українських журналістів.
Раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура, згідно з ухвалою Печерського райсуду, отримала доступ до інформації з телефону журналістки та головного редактора програми розслідувань «Схеми» Наталії Седлецькоїпротягом 17 місяців. Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода заявило про обурення даною ухвалою суду.
Пізніше в Генеральній прокуратурі заявили, що не втручатимуться у професійну діяльність та особисте життя Седлецької, до телефону якої ГПУ отримала доступ.
Згодом журналістка Крістіна Бердинських також повідомила про отримання доступу ГПУ до її телефону.
У середу речниця генпрокурора підтвердила, що загалом ГПУ отримала доступ до телефонів трьох людей.