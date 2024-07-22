Звільнення нардепки Безуглої з посади: зареєстровано законопроєкт

Оборонний комітет Верховної Ради схвалив постанову про зняття Мар'яни Безуглої з посади заступниці його голови та виключення її зі складу комітету

За словами нардепа Железняка, постанову про звільнення Безуглої парламент може розглянути вже завтра

У Верховній Раді офіційно зареєстровано постанову про звільнення Марʼяни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань безпеки і виключення її зі складу Комітету. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

«Чую, що Комітет з питань Регламенту дуже оперативно розгляне цей документ і голосування в Раді теж відбудеться вже завтра», – зазначив він.

фото: Telegram/Ярослав Железняк

Нагадаємо, оборонний комітет Верховної Ради схвалив постанову про зняття Мар'яни Безуглої з посади заступниці його голови та виключення її зі складу комітету.

Як повідомлялося, комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення про відкликання народної обраниці Мар’яни Безуглої з голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю.

Раніше Комітет з питань безпеки, оборони та розвідки прийняв рішення про відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету.

Зазначимо, народна депутатка Мар'яна Безугла вийшла з фракції «Слуга народу» за власною заявою.

До слова, член парламентського комітету з питань безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський подав до правоохоронних органів заяву щодо дій своєї колеги по комітету – Мар’яни Безуглої. Це він підтвердив у коментарі «Главкому». Нардепа обурило, що Безугла зробила публічною інформацію, яку комітет розглядав на закритому засіданні.