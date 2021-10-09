У Росії через партію сурогатного алкоголю померли одразу 26 людей

Слідчий комітет порушив шість кримінальних справ за трьома статтями

В Оренбурзькій області Росії після вживання сурогатного алкоголю отруїлися 54 людини, причому 26 із них померли. Про це повідомили у пресслужбі регіонального Міністерства охорони здоров'я, передає російський РБК.

Деяких потерпілих доправили до лікарні вже у комі.

Про отруєння жителів Оренбурзької області етанолом стало відомо 7 жовтня. Тоді померли п'ятеро жителів Домбаровського району і четверо – Ясненського міського округу. У Слідчому комітеті уточнили, що загиблим було від 36 до 73 років. Пізніше число загиблих і постраждалих збільшилася.

Затримано шість підозрюваних. В ході слідства з'ясовано, що збут сурогатного алкоголю здійснювався зі складу на території торгово-закупівельної бази в Орську. В результаті обшуків були вилучені 1279 пляшок об'ємом 0,5 л зі спиртовмісної продукцією без необхідного маркування.

Слідчий комітет порушив шість кримінальних справ за трьома статтями та взяв під контроль розслідування цієї справи.

Раніше фахівці з'ясували, як на організм людини впливає тимчасова відмова від алкоголю. Відсутність спиртних напоїв у раціоні добре впливає на організм.

За словами директора медичних послуг цифрового центру Livi Харрієта Бредлі, відмова від алкоголю в перший тиждень гарантує більш міцний сон, а також підвищення працездатності.

Нагадаємо, невдовзі в Україні зміняться мінімальні роздрібні ціни на алкоголь.

Також із 1 жовтня 2021 року почне діяти один із пунктів наказу Міністерства фінансів України, який вступив у силу ще в липні. Він стосується обов'язків продавців друкувати в чеку штрихкод марки акцизного податку для алкогольних напоїв.

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