У «Самопомочі» відреагували на вихід депутатів Соболєва і Семенченка з партії



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«Ми – фракція вільних людей», - запевняє голова депутатської фракції «Самопомочі» Олег Березюк

Лідер парламентської фракції «Самопоміч» Олег Березюк не переймається в зв’язку з виходом народних депутатів Єгора Соболєва та Семена Семенченка з партії.

Про це Березюк розповів в коментарі «Главкому».

Демарш соратників він називає демократичним процесом, який жодним чином не свідчить про розпад фракції.

«Напевно, ми вперше є свідками демократичного публічного процесу. Наша фракція в 2014 році стала платформою для людей, які разом боролися за Україну і протягом п’яти років чесно виконували свої функції. Але люди, маючи спільні цінності, мають різне бачення. З хлопцями, які сказали, що не бачать політичного майбутнього в «Самопомочі», а бачать в інших процесах, у нас нема світоглядних різнобачень», - підкреслює політик.

Очільник фракції запевняє, що майбутні плани і політичні вподобання Соболєва і Семенченка – це «питання вільної волі».

Нагадаємо, що 9 квітня депутати Семенченко та Соболєв заявили про свій вихід із «Самопомочі».