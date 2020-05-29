У «Слузі народу» назвали умови для відставки Авакова



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Глава МВС Арсен Аваков Фото: Главком

У Верховній Раді вимагають відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та голови Нацполіції Ігоря Клименка

Депутат від «Слуги народу», голова правоохоронного комітету Верховної Ради Денис Монастирський заявив, що для відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова необхідно довести його бездіяльність.

Про це він заявив в коментарі «Радіо Свобода».

«(Вимагатиму відставки — ред.) якщо буде доведена його бездіяльність, або якщо на нього лягає політична відповідальність за всю систему Національної поліції», — сказав парламентар.

Нагадаємо, фракція «Голосу» у Верховній Раді вимагає відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та голови Нацполіції Ігоря Клименка після подій в Кагарлику.

До слова, комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради 1 червня проведе закрите засідання, де розгляне ситуацію в Кагарлицькому відділі поліції.

Нагадаємо, 26 травня суд заарештував двох поліцейських, подозрюваних у зґвалтуванні жінки і побитті чоловіка в Кагарлику.

Раніше прокуратура Київської області повідомила деякі подробиці справи щодо зґвалтування та нанесення тілесних ушкоджень потерпілим у Кагарлицькому відділі поліції. Так, один із правоохоронців, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка. Зокрема, вдягав на неї протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою. Після цього, кілька разів зґвалтував потерпілу.

Крім цього, поліцейські застосували фізичну силу відносно чоловіка, який у цей же час перебував у приміщенні відділення поліції.

За наказом начальника Головного управління Національної поліції у Київській області у Караглик відряджені представники обласного управління поліції, які здійснюватимуть керівництво місцевим відділом.