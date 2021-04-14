У справі ексглави «Укравтодору» Новака з’явився ще один підозрюваний

«Наші гроші» пишуть, що йдеться про власника «Альткому» Олександра Тісленка

Національне антикорупційне бюро повідомило ще одну підозру у справі одержання неправомірної вигоди колишнім головою Державного агентства автомобільних доріг України Славоміром Новаком. Про це інформує пресслужба НАБУ.

«13 квітня 2021 року НАБУ і САП повідомили бенефіціару групи компаній, що здійснюють свою діяльність у сфері дорожнього господарства на території України, про підозру в наданні колишньому в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг України (далі– «Укравтодор») неправомірної вигоди. Дії особи кваліфіковано за ч.4 ст.369 КК України»,– сказано в повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний особисто та через підконтрольних йому осіб, систематично надавав неправомірну вигоду як «абонентську плату» керівництву «Укравтодору» в обмін на «лояльність« до його компаній. Загалом, як встановили НАБУ і САП, йдеться про 575 тис. доларів США та 70 тис. євро упродовж 2017-2019 рр.

«Зі свого боку колишній очільник «Укравтодору« сприяв компаніям підозрюваного в продовженні строку дії контракту з виконання робіт на окремих ділянках дороги М-05 Київ–Одеса, фінансування якої здійснювалося коштом кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку в рамках проєкту «Панʼєвропейські коридори». Крім того, керівник «Укравтодору« «не помітив« порушення графіку виконання робіт компанією підозрюваного, що дозволило уникнути сплати понад 9 млн євро штрафу»,– зазначають у НАБУ.

За даними видання «Наші гроші» підозру вручено власникові компанії «Альтком» Олександру Тісленку за хабарі колишньому голові «Укравтодору» Славоміру Новаку.