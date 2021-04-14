  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    У справі ексглави «Укравтодору» Новака з’явився ще один підозрюваний

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Справа &laquo;Укравтодору&raquo;: з&rsquo;явився ще один підозрюваний - У справі ексглави «Укравтодору» Новака з’явився ще один підозрюваний
    Справа «Укравтодору»: з’явився ще один підозрюваний
    Фото: САП, НАБУ

    «Наші гроші» пишуть, що йдеться про власника «Альткому» Олександра Тісленка

    Національне антикорупційне бюро повідомило ще одну підозру у справі одержання неправомірної вигоди колишнім головою Державного агентства автомобільних доріг України Славоміром Новаком. Про це інформує пресслужба НАБУ.

    «13 квітня 2021 року НАБУ і САП повідомили бенефіціару групи компаній, що здійснюють свою діяльність у сфері дорожнього господарства на території України, про підозру в наданні колишньому в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг України (далі– «Укравтодор») неправомірної вигоди. Дії особи кваліфіковано за ч.4 ст.369 КК України»,– сказано в повідомленні.

    За даними слідства, підозрюваний особисто та через підконтрольних йому осіб, систематично надавав неправомірну вигоду як «абонентську плату» керівництву «Укравтодору» в обмін на «лояльність« до його компаній. Загалом, як встановили НАБУ і САП, йдеться про 575 тис. доларів США та 70 тис. євро упродовж 2017-2019 рр.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У справі ексглави «Укравтодору» Новака з’явився ще один підозрюваний
    У справі ексглави «Укравтодору» Новака з’явився ще один підозрюваний
    У справі ексглави «Укравтодору» Новака з’явився ще один підозрюваний
    Фото: САП, НАБУ

    «Зі свого боку колишній очільник «Укравтодору« сприяв компаніям підозрюваного в продовженні строку дії контракту з виконання робіт на окремих ділянках дороги М-05 Київ–Одеса, фінансування якої здійснювалося коштом кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку в рамках проєкту «Панʼєвропейські коридори». Крім того, керівник «Укравтодору« «не помітив« порушення графіку виконання робіт компанією підозрюваного, що дозволило уникнути сплати понад 9 млн євро штрафу»,– зазначають у НАБУ.

    За даними видання «Наші гроші» підозру вручено власникові компанії «Альтком» Олександру Тісленку за хабарі колишньому голові «Укравтодору» Славоміру Новаку.

    Теги: НАБУ гроші САП
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies