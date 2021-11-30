Верховна Рада схвалила звіт слідчої комісії Безуглої щодо «вагнерівців»

ТСК Мар'яни Безуглої встановила «відсутність будь-якої документально оформленої вказівки про відтермінування з боку будь-якої посадової особи»

Звіт буде направлено до Офісу генерального прокурора, Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань

Верховна Рада підтримала проміжний звіт Тимчасової слідчої комісії «з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб, що могли сприяти порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України і становити загрозу національній безпеці України».

За це рішення проголосував 251 народний депутат, проти – 46, 30 парламентарів утрималися.

За словами спікера Верховної Ради Рулана Стефанчука, звіт буде направлено до Офісу генерального прокурора, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань «для розгляду в межах компетенцій та відповідного реагування». Він попросив Офіс генпрокурора «взяти це питання на окремий контроль».

Розслідування ТСК стосувалося провалу операції із затримання російських найманців приватної військової компанії «Вагнера». 15 листопа ТСК дійшла висновку про відустність доказів витоку інформації про проведення спецоперації з української сторони.

Водночас, за словами голови комісії Мар’яни Безуглої, ТСК встановила «відсутність будь-якої документально оформленої вказівки про відтермінування з боку будь-якої посадової особи».

Раніше в інтерв’ю «Главкому» депутат від «Голосу» Роман Костенко, що є полковником СБУ та секретарем парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони, заявив, що у «Слузі народу» плутаються в показаннях щодо теми зірваної спецоперації із захоплення учасників з так званої «групи Вагнера».

Сьогодні, 30 листопада, керівник Офісу Зеленського Андрій Єрмак сходив на допит у Держбюро розслідувань.

Нагадаємо, після пресмарафону українського президента у розслідувачів Bellingcat виникли нові питання до Зеленського. Христо Грозев сподівається, що фільм про «Вагнергейт» вийде через шість місяців.

Раніше засновник Bellingcat зізнався, що йому соромно за пресконференцію Зеленського.

26 листопада Володимир Зеленський провів пресмарафон, який тривав понад п’ять годин. Він визнав, що спецоперація із захоплення бойовиків ПВК Вагнера планувалася і назвав її «ганебною» для української розвідки.

На думку Зеленського, примусова посадка в Україні літака з найманцями могла зіпсувати відносини з турецьким президентом Реджепом Ердоганом, оскільки на борту рейсу Turkish Airlines Мінськ–Стамбул були громадяни Туреччини, а тодішнє керівництво Головного управління розвідки Міноборони не повідомляло Анкару про план.

Зеленський також звинуватив ексглаву ГУР Міноборони Василя Бурбу у тому, що він «злив інформацію» у пресу. Крім того, він заявив, що колишній керівник ГУР пропонував йому передати формулу «вакцини від коронавірусу» США та Китаю, і назвав його «авантюристом та аферистом».

Сам Бурба розповів, що Офіс президента тиснув, шантажував та намагався підкупити його.

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