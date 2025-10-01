Тривалий час вважався зниклим безвісти. Згадаймо Михайла Карюкова

Михайло Карюков був мобілізований до Національної гвардії України в листопаді 2022 року

Тіло воїна було ідентифіковано за допомогою експертизи ДНК у вересні 2025 року

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Михайла Карюкова.

Михайло Карюков загинув під час виконання бойового завдання по захисту Батьківщини на покровському напрямку 9 липня 2024 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Михайло Вікторович Карюков народився 30 листопада 1986 року в Рівному. Навчався в ЗОШ №4, ЗОШ №28, закінчив школу №5. Згодом здобув вищу освіту в Харківському національному університеті внутрішніх справ.

Тривалий час Михайло Карюков вважався безвісти зниклим фото: Рівненська міська рада/Facebook

Після завершення навчання Михайло працював у міському відділі поліції оперативним працівником. Згодом певний період працював приватним підприємцем, ще пізніше – в охоронній фірмі «Венбест».

Був мобілізований до Національної гвардії України в листопаді 2022 року.

«Михайло мріяв потрапити у миротворчі сили. Був дуже начитаний та всім цікавився», – каже батько захисника Віктор Карюков.

Михайло Карюков загинув під час виконання бойового завдання по захисту Батьківщини на покровському напрямку 9 липня 2024 року. Тривалий час вважався безвісти зниклим. У вересні 2025 року за допомогою експертизи ДНК було ідентифіковано тіло воїна.

У загиблого захисника залишилися тато, мама та син.

Траурний портрет захисника України Михайла Карюкова фото: Рівненська міська рада/Facebook

Попрощалися із Михайлом Карюковим 26 вересня на Майдані Незалежності у Рівному. Поховали героя на Алеї Героїв кладовища «Нове».

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.