Тривалий час вважався зниклим безвісти. Згадаймо Михайла Карюкова

Тіло воїна було ідентифіковано за допомогою експертизи ДНК у вересні 2025 року
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Михайла Карюкова.
Михайло Карюков загинув під час виконання бойового завдання по захисту Батьківщини на покровському напрямку 9 липня 2024 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.
Михайло Вікторович Карюков народився 30 листопада 1986 року в Рівному. Навчався в ЗОШ №4, ЗОШ №28, закінчив школу №5. Згодом здобув вищу освіту в Харківському національному університеті внутрішніх справ.
Після завершення навчання Михайло працював у міському відділі поліції оперативним працівником. Згодом певний період працював приватним підприємцем, ще пізніше – в охоронній фірмі «Венбест».
Був мобілізований до Національної гвардії України в листопаді 2022 року.
«Михайло мріяв потрапити у миротворчі сили. Був дуже начитаний та всім цікавився», – каже батько захисника Віктор Карюков.
У загиблого захисника залишилися тато, мама та син.
Попрощалися із Михайлом Карюковим 26 вересня на Майдані Незалежності у Рівному. Поховали героя на Алеї Героїв кладовища «Нове».
«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.
