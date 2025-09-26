Лукашенко після зустрічі з Путіним пригрозив Україні

Лукашенко повідомив про наявність нібито «хорошої пропозиції щодо України»

Сьогодні, 26 вересня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провів зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Їхні переговори тривали 5 год. та 22 хв. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Лукашенко закликав президента України Володимира Зеленського «зберігати спокій і не допускати ескалації», інакше, на думку самопроголошеного президента, українська влада ризикує втратити всю Україну.

Також Лукашенко повідомив про наявність нібито «хорошої пропозиції щодо України», яка, за його словами, обговорювалася на Алясці і була передана американському лідеру Дональду Трампу для подальшого розгляду у Вашингтоні. Самопроголошений президент підкреслив, що ця пропозиція може покласти край війні, і назвав її «дуже хорошою».

Лукашенко зазначив, що якщо Україна не погодиться на мирні ініціативи, ситуація може стати ще гіршою, ніж на початку великої війни.

Раніше самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що російський диктатор Володимир Путін шкодує, що розпочав війну проти України. Лукашенко визнав, що війна проти України розвивається не так, як Москва планувала спочатку. «Мені здається, що ця війна, ця спеціальна військова операція, пішла не так, як він думав», – сказав він.